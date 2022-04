Brasil José Mauro Coelho é eleito presidente da Petrobras

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

José Mauro Ferreira Coelho é ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia Foto: Saulo Cruz/Ministério de Minas e Energia José Mauro Ferreira Coelho é ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (Foto: Saulo Cruz/Ministério de Minas e Energia) Foto: Saulo Cruz/Ministério de Minas e Energia

O Conselho de Administração da Petrobras elegeu, nesta quinta-feira (14), José Mauro Ferreira Coelho como novo presidente da Petrobras.

Indicado pelo governo federal para presidir a Petrobras no lugar de Joaquim Silva e Luna, José Mauro Ferreira Coelho teve seu nome aprovado nesta quarta-feira (13) em assembleia-geral para integrar o conselho de administração da estatal. Coelho é ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME (Ministério de Minas e Energia), cargo que ocupou de abril de 2020 a outubro de 2021.

Antes de ser secretário do MME, Coelho foi por quatro anos diretor de petróleo, gás e biocombustíveis da EPE (Empresa de Pesquisa Energética), estatal que presta serviços ao Ministério na área de estudos e pesquisas para ajudar no planejamento do setor energético.

Coelho tem 25 anos de experiência nos setores de petróleo, gás natural e biocombustíveis, como descreve em seu currículo Lattes, dos quais 14 passou no serviço público. Também atuou na área acadêmica como professor de graduação e pós-graduação e escritor. Tem graduação em Química Industrial.

A escolha do governo veio depois que o empresário Adriano Pires desistiu da indicação para assumir o comando da petroleira. Coelho assume o lugar do general Joaquim Silva e Luna, que está no comando da empresa desde abril de 2021.

Silva e Luna disse que a indicação de Ferreira Coelho é “boa” e “técnica” e vai “garantir continuidade do trabalho da empresa”. “Eu conheço o José Mauro de outros tempos. Já tinha ligação com ele desde os tempos de Itaipu e nesse período aqui na Petrobras também. Nós somos amigos. É uma boa escolha, uma indicação técnica”, disse.

Quando empossado, José Mauro Ferreira Coelho será o terceiro presidente da Petrobras em três anos do governo de Jair Bolsonaro.

