Rio Grande do Sul Jovem atendido pela Fase no Vale do Sinos é aprovado em universidade federal

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ingresso de seu por meio de Enem especial para candidatos privados de liberdade. (Foto: Saul Teixeira/Fase)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Atendido pela Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase), um jovem de 18 anos foi aprovado na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O ingresso se deu por meio do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade, o “Enem-PPL”, realizado em dezembro, permitindo sua inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Sua identidade e curso escolhido permanecem sob sigilo, a fim de preservar a identidade do futuro acadêmico. Também não é divulgado o motivo pelo qual ele cumpre medida socioeducativa. Nos próximos dias, uma audiência poderá definir eventual progressão de medida: nesse caso, ele será transferido para a unidade em semiliberdade na própria cidade de Santa Maria (Região Central).

Conforme o governo gaúcho, o socioeducando já estava em um Centro de Atendimento Socioeducativo Regional da Fase (em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos) quando passou a cursar o Ensino Médio e concluiu esse nível de estudos por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para pessoas Privadas de Liberdade (Encceja-PPL). A prova é utilizada para obtenção de certificados de escolaridade.

Perspectivas

“Nunca pensei que conseguiria chegar à faculdade”, ressalta o rapaz. “Agora é o início de uma nova etapa, que muda completamente minha rota de vida. Tenho novas ideias para meu futuro, ainda mais sendo uma universidade federal, onde é difícil conseguir vaga. Espero que minha vida melhore depois de formado. Pretendo fazer novos cursos na área e também passar em um concurso público.”

Para transformar o sonho de ingressar na universidade em realidade, o socioeducando recebeu acompanhamento de toda equipe da instituição em Novo Hamburgo e dos profissionais que atuam na Escola Estadual de Ensino Médio Bento Gonçalves, anexa à unidade socioeducativa.

Engajamento

O caso sinaliza as vantagens de se apostar no poder transformador da educação. De acordo com a pedagoga da unidade, Liana Lemos, o estudante sempre teve grande envolvimento nas atividades educacionais propostas pela Fundação, inclusive participando de concursos literários promovidos pela Fase e pela prefeitura local:

“Ele sempre demonstrou muito interesse pelos estudos e pela leitura. Na área da profissionalização, fez o curso de culinária e, atualmente, cursava o de ocupações administrativas”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/jovem-atendido-pela-fase-no-vale-do-sinos-e-aprovado-em-universidade-federal/

Jovem atendido pela Fase no Vale do Sinos é aprovado em universidade federal

2024-02-12