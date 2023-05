Porto Alegre Jovem é detida após pichar muro no Centro de Porto Alegre. Multa pode chegar a R$ 12.800

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Vandalismo foi cometido na avenida Mauá e denunciado por motorista. (Foto: Divulgação/SMSeg)

Uma jovem de 20 anos foi detida pela Guarda Municipal no Centro Histórico de Porto Alegre, à noite, logo após pichar o muro de um estabelecimento comercial na avenida Mauá. Autuada em flagrante, ela agora é alvo de processo administrativo da prefeitura e, expirado o prazo de defesa, poderá receber multa de até R$ 12.800.

A infratora foi denunciada por um homem que viu o ato quando se deslocava de carro pela avenida, a caminho de casa. Uma equipe da corporação se dirigiu ao local e encontrou a jovem. Ela não apenas admitiu a culpa como entregou a lata de spray que carregava na mochila e levou os agentes até o ponto vandalizado.

Antes de ser conduzida para a delegacia, a suspeita foi autuada pela prefeitura com base no Código Municipal de Posturas. Ela também está sujeita à obrigação de reparar o dano. Quanto ao valor da multa caso se confirme a punição pecuniária, o não pagamento fará com que o nome da jovem seja incluído na dívida ativa com o município.

Já uma amiga que a acompanhava convenceu os guardas de que não havia participado do ataque ao muro. Ela acabou liberada.

Dificuldades

“Apesar da legislação ainda ser frágil quanto a esse tipo de infração, continuamos trabalhando para evitar ao máximo os danos na Capital”, salienta o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis. “A participação ativa da população é fundamental para agirmos com maior rapidez.”

(Marcello Campos)

2023-05-02