Mundo Jovem é jogado de ponte por policial durante protesto no Chile

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O ato gerou uma nova onda de críticas contra os Carabineros, a polícia militarizada do país Foto: Reprodução O ato gerou uma nova onda de críticas contra os Carabineros, a polícia militarizada do país. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um protesto em Santiago, capital do Chile, foi marcado por um incidente na noite de sexta-feira (02), quando um adolescente de 16 anos caiu de uma ponte no rio Mapocho durante confrontos policiais.

A imagem do policial empurrando o adolescente viralizou nas redes sociais, assim como a imagem do jovem caído numa parte relativamente seca do leito do rio. O ato gerou uma nova onda de críticas contra os Carabineros, a polícia militarizada do país. O policial foi detido horas depois.

O governo do Chile disse em um comunicado neste sábado (03) que ordenou uma investigação sobre o assunto e que o policial envolvido foi afastado de suas funções enquanto a investigação estava sendo realizada.

O jovem ferido está internado na clínica Santa María de Santiago e não corre risco de morrer. Sofreu traumatismo craniano, fratura nos pulsos e um corte no couro cabeludo. Encontra-se consciente, estável e sob observação.

A manifestação teve início na Plaza Italia, uma espécie de epicentro dos protestos que vêm ocorrendo no Chile desde outubro do ano passado. Interrompidas pela pandemia, as manifestações, que pedem uma nova Constituição e reformas no sistema de aposentadoria, entre outras coisas, estão sendo retomadas em várias cidades do país.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo