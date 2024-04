Esporte Jovem judoca busca apoio para competir internacionalmente

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2024

Para cobrir despesas como passagens, alojamento e alimentação, João Pedro está buscando apoio da comunidade. Foto: Divulgação

João Pedro Fraga Medeiros, atualmente o segundo colocado no ranking nacional de judô, está pronto para dar o próximo passo em sua carreira esportiva. Com uma série de conquistas, incluindo títulos como o Campeonato Brasileiro e Pan-Americano, ele agora se prepara para competir no Cadet European Cup, uma etapa crucial no circuito internacional da modalidade.

O Cadet European Cup, que acontecerá em Portugal e Polônia, oferece a João Pedro a oportunidade de ganhar experiência em competições internacionais e somar pontos importantes no ranking nacional. No entanto, para participar, ele enfrenta desafios financeiros significativos.

Para cobrir despesas como passagens, alojamento e alimentação, João Pedro está buscando apoio da comunidade. Com um orçamento aproximado de R$ 20 mil para sua participação no evento, cada contribuição é fundamental para ajudá-lo a alcançar seu objetivo de representar o Brasil no cenário internacional do judô.

O apoio financeiro de amigos, familiares e entusiastas do esporte é essencial para que João Pedro possa concentrar-se em seu desenvolvimento profissional sem preocupações financeiras. Contribua para a causa através do link da Vakinha.

