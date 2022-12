O Tribunal do Júri de Rio Grande, no Litoral Sul do Estado, condenou um jovem que matou a sua mãe, de 75 anos, e a sobrinha, de apenas 10 meses, a 66 anos de prisão por duplo feminicídio triplamente qualificado.

Os assassinatos ocorreram no dia 10 de junho de 2020, após uma discussão dentro casa da família, localizada na Quarta Secção da Barra, quando o réu desferiu inúmeros golpes com diferentes objetos contra as vítimas. Conforme o promotor de Justiça Rogério Meirelles Caldas, o criminoso utilizou, inclusive, uma pá de concha.

A mãe do criminoso morreu no local. A bebê chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo no hospital. “Os crimes foram cometidos por motivo fútil, uma vez que o denunciado agiu em razão de uma discussão banal com a mãe e a irmã, que também foi agredida, tratando-se de motivo desproporcional e ínfimo para tamanha violência”, disse o promotor.

Segundo o Ministério Público, “os crimes foram praticados com emprego de recurso que tornou impossível e dificultou a defesa das vítimas, pois Martins agiu de forma repentina e extremamente violenta, matando a própria mãe, que certamente não esperava a atitude. Da mesma forma, matou a sobrinha, um bebê que, obviamente, não tinha qualquer chance de defesa”.

O julgamento ocorreu na semana passada. Na época dos crimes, o assassino tinha 19 anos. Ele já havia sido preso, em 2019, por tentar arrancar a orelha da sua então companheira, que estava grávida e tinha 17 anos. O jovem foi solto menos de dois meses após a agressão.