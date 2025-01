Rio Grande do Sul Jovens do Partiu Futuro Reconstrução de Canoas iniciam atividades práticas no serviço público

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

Programa auxilia jovens em situação de vulnerabilidade Foto: Fernanda Bagatini/Divulgação Programa auxilia jovens em situação de vulnerabilidade. (Foto: Fernanda Bagatini) Foto: Fernanda Bagatini/Divulgação

No último final de semana, 250 jovens do programa Partiu Futuro Reconstrução residentes em Canoas iniciaram as atividades práticas no serviço público municipal. Na segunda-feira (06), uma turma com 22 estudantes foi recebida com em um evento de boas-vindas no Centro Olímpico Municipal.

O programa, que é organizado pelo governo do Estado através da Sedes (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social), em parceria com a Demà Jovem e prefeituras, oferece aos jovens entre 14 e 22 anos em situação de vulnerabilidades, formação profissional e acesso ao mundo do trabalho.

“Esse é um momento de grande expectativa, porque eles começarão a colocar em prática o que já aprenderam. Fizemos toda uma preparação com os jovens para entenderem sobre o mundo corporativo, visto que, para a maioria, esse é o primeiro emprego. Eles aprenderam noções básicas sobre empresas, órgãos públicos, hierarquia, postura no mercado de trabalho, vestimenta, linguagem, conceitos básicos para escrever um e-mail, tudo para chegarem com mais segurança no local de trabalho”, diz Otto Perret Neto, analista da Demà Jovem by Renapsi.

2025-01-07