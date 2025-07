Rio Grande do Sul Jovens do Partiu Futuro Reconstrução, de Porto Alegre e Canoas, podem se inscrever para intercâmbio na Espanha

Cinco aprendizes do programa serão selecionados para viajar a Barcelona e Valência com todas as despesas pagas Foto: Divulgação Cinco aprendizes do programa serão selecionados para viajar a Barcelona e Valência com todas as despesas pagas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Jovens aprendizes do programa Partiu Futuro Reconstrução, de Porto Alegre e Canoas, podem viver uma experiência internacional em Barcelona e Valência, na Espanha. As inscrições para o intercâmbio cultural foram abertas na quinta-feira (17).

O Partiu Futuro é uma iniciativa do governo do Rio Grande do Sul. A promoção do intercâmbio é uma ação da entidade qualificadora Renapsi, por meio da tecnologia social Demá Aprendiz.

Serão selecionados três jovens da Capital e dois de Canoas, entre os 750 participantes do programa nas duas cidades, para uma viagem de sete dias, com todas as despesas pagas, incluindo passagens aéreas, hospedagem, alimentação, traslados e passeios. As inscrições prosseguem até o dia 25 deste mês e devem ser feitas no site https://partiufuturoreconstrucao.org.br/intercambio-cultural/.

Para o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, a experiência representa mais do que um intercâmbio. “A participação dos nossos jovens em uma viagem internacional é uma oportunidade educacional e uma ampliação de horizontes. Que a nossa juventude possa sonhar mais alto, se qualificar e voltar com experiências que transformem realidades”, ressaltou.

A diretora executiva da Renapsi, Aline Ferreira, reforçou o caráter inspirador da iniciativa. “Esse intercâmbio é um incentivo para todos os participantes do Partiu Futuro. Esses jovens terão uma experiência internacional, passarão a enxergar o mundo sob novas perspectivas e voltarão para o Brasil com um olhar global, vislumbrando possibilidades antes inimagináveis para suas vidas e carreiras. Eles se tornam referências para suas comunidades, inspirando outros a acreditarem em seus próprios potenciais”, disse.

Partiu Futuro Reconstrução

Voltado a jovens de 14 a 22 anos em situação de vulnerabilidade social, especialmente os afetados pelas enchentes de 2024, matriculados ou egressos da rede pública de ensino e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), o projeto oferece formação profissional e inserção no mercado de trabalho. A Demà Aprendiz conduz a capacitação dos estudantes em Porto Alegre e Canoas. Além das aulas teóricas, eles desenvolvem atividades práticas atuando como aprendizes, com carteira assinada, em órgãos públicos municipais e estaduais.

Os participantes recebem uma bolsa-auxílio de R$ 828,26 para uma jornada de 20 horas semanais, vale-alimentação de R$ 550 e têm todos os benefícios garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Também contam com acompanhamento psicológico, orientação jurídica, reforço escolar, serviço de telemedicina e seguro.

Jovens do Partiu Futuro Reconstrução, de Porto Alegre e Canoas, podem se inscrever para intercâmbio na Espanha

