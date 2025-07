Esporte Porto Alegre recebe a 2ª edição dos Jogos Estudantis de Capoeira – Abadá

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

A capoeira é uma expressão cultural genuinamente brasileira Foto: Divulgação A capoeira é uma expressão cultural genuinamente brasileira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Porto Alegre recebe neste sábado (19) a segunda edição dos Jogos Estudantis Abertos de Capoeira – Abadá.

Idealizado pelos professores “Véio” e “Coelha”, o evento busca incentivar a prática do esporte entre estudantes do ensino fundamental de escolas públicas e privadas da Capital, Região Metropolitana, interior do Estado e cidades de Santa Catarina e do Paraná, ressaltando o papel da capoeira no desenvolvimento integral das crianças.

A capoeira, uma expressão cultural genuinamente brasileira, vai além da atividade física. Ela estimula corpo, mente e espírito, oferecendo benefícios físicos, sociais e emocionais aos alunos. Mais do que isso, promove socialização, disciplina e respeito mútuo, ensinando aos pequenos a interagir de forma cooperativa e civilizada, respeitando as regras do jogo.

Entre os destaques do evento, estão o mestre Morcego, coordenador da Abadá-Capoeira na Região Sul e capoeirista com mais de quatro décadas de experiência, e a instrutora Perla, do Rio de Janeiro, que contribui com oficinas abertas ao público.

Perla é integrante do Jongo da Serrinha, localizado no bairro de Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O grupo representa um dos mais importantes núcleos de jongo do Brasil.

O jongo é uma dança de matriz africana, com origens nas regiões do Congo e de Angola. Ele chegou ao Brasil com os africanos escravizados, especialmente aqueles que trabalhavam nas lavouras de café e cana-de-açúcar no Sudeste do País.

Serviço

O que: II Jogos Estudantis Abertos de Capoeira – Abadá

Quando: Dia 19 de julho (sábado)

Local: Ginásio do Centro Estadual de Treinamento Esportivo, localizado na Rua Gonçalves Dias, 700, Menino Deus, Porto Alegre

Horário? Das 14h às 18h

Entrada: gratuita mediante a doação de um brinquedo novo ou em bom estado e um pacote de chocolate ‘’Bis’’.

Mais informações: (51) 98655-0551, com a professora Simone “Coelha”

