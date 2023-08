Rio Grande do Sul Judiciário gaúcho é o único dentre os tribunais de grande porte a atingir 100% no índice de produtividade

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Judiciário gaúcho ficou em primeiro lugar no ranking entre os tribunais de grande porte, à frente de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Foto: Arquivo TJRS O Judiciário gaúcho ficou em primeiro lugar no ranking entre os tribunais de grande porte, à frente de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. (Foto: Arquivo TJRS) Foto: Arquivo TJRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foi divulgado na tarde desta segunda-feira (28), o Relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça. O Judiciário gaúcho atingiu 100% no índice IPC-Jus (Índice de Produtividade Comparada da Justiça), que mede a eficiência dos segmentos da justiça, levando-se em consideração ambas as instâncias (1º e 2º graus) e a área administrativa.

O Judiciário gaúcho ficou em primeiro lugar no ranking entre os tribunais de grande porte, à frente de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Também se destacou pela participação feminina, implantação do Juízo 100% digital, casos novos por servidor e magistrado e carga de trabalho.

A divulgação ocorreu durante a 2ª Reunião Preparatória para o 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário, em Brasília.

Em sua 20ª edição, o documento apresenta as principais estatísticas e é um dos principais documentos de publicidade e transparência do Poder Judiciário. Nele são reunidas informações dos 93 órgãos do Judiciário, não englobando o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além de dados globais, também são apresentadas informações por tribunal e por segmento de justiça.

Produtividade

Conforme o relatório, o Índice de Produtividade dos(as) Magistrados(as) – IPM e o Índice de Produtividade dos(as) Servidores(as) – IPS-Jud variaram positivamente no último ano, em 10,7% e 10,5%, respectivamente. As cargas de trabalho também cresceram. Para os(as) magistrados(as), o volume de processos médio sob sua gestão foi de 6.747 em 2022 (aumento de 4,7%). Para os(as) servidores(as) que atuam na área judiciária, houve crescimento na ordem de 4,4%, acumulando uma carga de 566 processos por pessoa.

O Índice de Produtividade dos(as) Magistrados(as) (IPM) e o Índice de Produtividade dos(as) Servidores(as) (IPS-Jud) são calculados pela relação entre o volume de casos baixados e o número de magistrados(as) e servidores(as) que atuaram durante o ano na jurisdição. A carga de trabalho indica o número de procedimentos pendentes e resolvidos no ano, incluindo não somente os processos principais, como também os recursos internos.

No caso da Justiça Estadual, entre os tribunais de grande porte, o Judiciário gaúcho ficou em segundo lugar no índice de produtividade de magistrados e em primeiro lugar no índice de produtividade dos servidores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/judiciario-gaucho-e-o-unico-dentre-os-tribunais-de-grande-porte-a-atingir-100-no-indice-de-produtividade/

Judiciário gaúcho é o único dentre os tribunais de grande porte a atingir 100% no índice de produtividade

2023-08-28