Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2022

A juíza de futebol italiana Diana Di Meo disse já ter entrado em contato com a polícia do seu país, que investiga o caso. (Foto: Reprodução)

A juíza de futebol italiana Diana Di Meo publicou nas suas redes sociais um vídeo em que denúncia o vazamento de fotos e gravações íntimas suas. Segundo a jovem de 22 anos, o material foi roubado e compartilhados em grupos no Whatsapp e Telegram. Ela classificou o episódio como um caso de “pornô de vingança”.

Em sua conta do Instagram, a árbitra postou um vídeo para informar a situação aos seguidores: “Esses são vídeos privados e foram roubados de mim. Alguém deve ter conseguido entrar no meu celular. Caso contrário, não tenho ideia de como eles foram roubados”, disse Di Meo.

“Apresentei queixa e as autoridades cuidarão de tudo. Agradeço a todos os meninos e meninas que estão me escrevendo de toda a Itália. É uma situação que não desejo a ninguém, estou tentando resistir, mas nem todos conseguem. Devemos denunciar esses vídeos e as pessoas que continuam compartilhando essas coisas”, continuou.

“Estou aqui para falar sobre isso, não podemos nos esconder. Espero dar voz a todas as vítimas, na realidade o culpado está do outro lado da tela. Hoje a vítima sou eu, amanhã pode ser uma pessoa próxima a que talvez agora esteja assistindo os vídeos e sorrindo”, afirmou.

Sem consentimento

Segundo a juíza, que tem atuado como bandeirinha, entre o material compartilhado na internet estão vídeos gravados sem o seu consentimento. “Fiquei sabendo desses vídeos por meio de uns garotos. Eu denunciei os vídeos nas redes sociais para ganhar força, pois estava trancada em casa há dois dias. É uma situação que não desejo a ninguém, estou tentando resistir, mas nem todos conseguem”, disse a italiana ao jornal espanhol Marca.

Diana Di Meo disse já ter entrado em contato com a polícia do seu país, que investiga o caso: “Estão rastreando os autores e os envolvidos no compartilhamento dos vídeos, pois isso também é crime. Se identificados, os responsáveis pelo vazamento do material pode ser condenados a seis anos de prisão”, declarou a juíza.

Diana atua como bandeirinha em ligas locais. Ela afirmou ter recebido apoio da Associação de Árbitros e das demais instituições ligadas ao futebol na Itália. As informações são do jornal O Globo e do site Torcedores.

