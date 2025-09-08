Brasil Julgamento de Bolsonaro: que horas começa e onde assistir? Veja datas e horários

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Nesta semana, os ministros se manifestam sobre o caso, apresentando seus votos. (Foto: Fellipe Sampaio/STF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Supremo Tribunal FederaL (STF) retoma nesta terça-feira, 9, o julgamento do “núcleo crucial”, composto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados. Os oito respondem por cinco crimes em ação penal por tentativa de golpe de Estado.

Estão marcadas duas sessões para a terça-feira: a primeira ocorre das 9h às 12h e a segunda, das 14h às 19h. O caso é julgado pela Primeira Turma da Corte, formada pelos ministros Alexandre de Moraes, relator do caso; Cristiano Zanin, presidente da Turma; Flávio Dino; Luiz Fux e Cármen Lúcia.

As sessões dos dias 9, 10, 11 e 12 podem ser acompanhadas ao vivo nos canais do YouTube da TV Justiça e do STF e terão retransmissão pelo Estadão.

Confira horários e onde assistir:

9 de setembro, terça-feira: sessão das 9h às 12h, transmitida aqui, e sessão das 14h às 19h, transmitida aqui;

10 de setembro, quarta-feira: sessão das 9h às 12h, transmitida aqui;

11 de setembro, quinta-feira: sessão das 9h às 12h e das 14h às 19h, ainda não há links de transmissão;

12 de setembro, sexta-feira: sessão das 9h às 12h, transmitida aqui, e das 14h às 19h, transmitida no canal do YouTube do SFT.

A princípio, o julgamento teria oito sessões (nos dias 2,3,9,10 e 12), mas duas sessões extras foram marcadas por Zanin para a quinta-feira, 11, a pedido de Moraes.

Nas três primeiras sessões, na semana passada, foi realizada por Moraes a leitura do relatório do caso, uma espécie de passo a passo de todo o processo até chegar ao julgamento, e também foram apresentadas as manifestações da acusação e da defesa dos oito réus.

Nesta semana, os ministros se manifestam sobre o caso, apresentando seus votos. O primeiro a votar será o relator, Alexandre de Moraes, em sessão que começa às 9h na terça-feira. A expectativa é que as sentenças sejam conhecidas na sexta-feira, 12.

Além de Jair Bolsonaro, são julgados os réus:

Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil;

Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, que assinou acordo de delação com a Polícia Federal.

Sete réus respondem a acusações de organização criminosa armada; golpe de Estado; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União.

Ramagem responde por três crimes (organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado), porque a Câmara aprovou um pedido de suspensão parcial da ação penal contra o parlamentar pelos crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou pela condenação de Bolsonaro por todos os crimes listados. No caso de uma condenação, a pena pode ultrapassar 40 anos de prisão. Como mostrou o Estadão, os ministros da Corte articulam penas entre 25 e 30 anos de prisão, menores do que as defendidas pela PGR e maiores do que querem os advogados de defesa.

Como a defesa poderá apresentar recursos, não há necessariamente uma consequência imediata na hipótese de condenação. Em um primeiro momento, Bolsonaro continuaria em prisão domiciliar. Com informações do portal Estadão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/julgamento-de-bolsonaro-que-horas-comeca-e-onde-assistir-veja-datas-e-horarios/

Julgamento de Bolsonaro: que horas começa e onde assistir? Veja datas e horários

2025-09-08