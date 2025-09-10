Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Julgamento no Supremo: voto de Luiz Fux pode influenciar possibilidade de recursos; entenda

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Possíveis placares em eventual condenação produz consequências diferentes nos recursos que defesa pode apresentar. (Foto: Luiz Silveira/STF)

O voto divergente do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus da trama golpista de 2022 pode ter impactos diferentes nas possibilidades de recurso.

As opções dependem do placar da votação na Primeira Turma do STF. Caso haja condenação, as defesas poderão apresentar dois tipos de recursos: embargos de declaração ou embargos infringentes.

O detalhe importante: os embargos infringentes só podem ser usados se houver pelo menos dois votos pela absolvição. O voto de Fux pode abrir margem para que as defesas dos réus entrem com este tipo de recurso.

Os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, votou pela condenação dos oito réus. O segundo ministro a votar, Flávio Dino, também se manifestou pela condenação dos réus, mas defendeu diferentes penas.

Embargos infringentes

O recurso chamado de embargo infringente ficou conhecido no julgamento do Mensalão (que processou políticos envolvidos em esquema de pagamento de propina do governo no primeiro mandato de Lula).

É permitido quando a decisão não é unânime – ou seja, quando há votos divergentes.

O STF entende que o recurso só se justifica “quando caracterizada divergência relevante, a ponto de gerar dúvida razoável sobre o acerto da decisão”.

Originalmente, os regimentos internos do Supremo previam embargos infringentes apenas para julgamentos do plenário (11 ministros), e o recurso só poderia ser aceito com ao menos 4 votos divergentes.

Como as Turmas (5 ministros) não julgavam ações penais naquela época, não havia previsão expressa para esses casos. Mas o STF consolidou o entendimento de que, nos colegiados, os embargos podem ser admitidos se houver dois votos pela absolvição.

Exemplo recente: o ministro Alexandre de Moraes rejeitou embargos da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou “Perdeu, mané” na estátua “A Justiça” no 8 de Janeiro. As defesas alegaram divergências parciais entre Luiz Fux e Cristiano Zanin, mas como nenhum dos dois votou pela absolvição, o recurso não foi aceito.

Embargos de declaração

Os embargos de declaração são recursos usados para apontar contradições ou trechos pouco claros da decisão. São julgados pela própria Turma que deu a decisão.

Normalmente, não mudam o resultado. Mas, em situações excepcionais, podem ter efeitos modificativos, o que significa alterar a decisão – desde redução de pena até, em casos raros, a extinção da punição.

Placar

* Se todos os cinco ministros condenarem os réus, não cabem embargos infringentes.

* Se houver um voto pela absolvição, também não.

* Mas, se houver dois votos pela absolvição, abre-se caminho para esse tipo de recurso.

Nesse cenário, as defesas podem prolongar a tramitação e buscar reverter parte das condenações.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Ministro Luiz Fux vota para absolver o comandante da Marinha do Brasil durante o governo Bolsonaro Almir Garnier de todos os cinco crimes apontados em denúncia
Ministro do Supremo Luiz Fux vota, e o tribunal tem maioria para condenar Mauro Cid por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
https://www.osul.com.br/julgamento-no-supremo-voto-de-luiz-fux-pode-influenciar-possibilidade-de-recursos-entenda/ Julgamento no Supremo: voto de Luiz Fux pode influenciar possibilidade de recursos; entenda 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, ministro Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Pode te interessar

Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”

Notícias Ministro do Supremo Flavio Dino aciona a Polícia Federal após receber graves ameaças pela internet

Notícias Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a realizar procedimento médico

Política Ministro do Supremo Luiz Fux diverge de Alexandre de Moraes e Flávio Dino e vota para anular processo de Bolsonaro e 7 réus