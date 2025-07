Rio Grande do Sul Julho Amarelo: Panvel oferece descontos em exames no mês de combate às hepatites

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Julho Amarelo tem o objetivo de informar a população sobre prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Julho Amarelo é marcado pelo Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais (28/7), que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado dessas doenças. Em alusão à data, a Panvel reforça seu compromisso com a saúde pública e amplia o acesso aos serviços de cuidado, oferecendo descontos especiais nos exames de Hepatite B e Hepatite C ao longo do mês.

A ação ganha ainda mais relevância diante do cenário nacional. Dados do Ministério da Saúde indicam que entre 2000 e 2024 foram registrados mais de 826 mil casos de hepatites virais no Brasil. A Região Sul concentra 31% das notificações de Hepatite B e 27% de Hepatite C, ficando atrás apenas da Região Sudeste. Especialistas alertam que, por muitas vezes não apresentarem sintomas na fase inicial, as hepatites podem evoluir silenciosamente para quadros graves, como cirrose e câncer de fígado.

Disponíveis nas unidades com salas Panvel Clinic, os exames rápidos podem ser realizados sem necessidade de requisição médica e têm resultado em até 15 minutos, facilitando o diagnóstico e incentivando a detecção precoce. Além dos exames, a rede também disponibiliza vacina da Hepatite A – adulto e infantil, aplicada por profissionais capacitados.

Sobre Panvel

Com 50 anos de história e mais de 640 lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a Panvel está entre as principais redes de farmácias da Região Sul do Brasil. São mais de 15 mil itens à venda, entre medicamentos e produtos de higiene e beleza, além de mais de mil produtos de marca própria, incluindo maquiagem, proteção solar, ortopédicos, itens infantis e cuidados masculinos.

É uma rede multicanal, com lojas físicas conectadas a facilidades como tele-entrega Alô Panvel, Aplicativo Panvel, Serviço Clique & Retire e loja online www.panvel.com, com entrega para todo o país. Agora, o Alô Panvel conta com tecnologia Sofia: clientes podem enviar mensagens para obter informações medicamentosas, esclarecer dúvidas, buscar localização de lojas e até realizar compras, tornando a experiência ainda mais ágil, prática e personalizada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/julho-amarelo-panvel-oferece-descontos-em-exames/

Julho Amarelo: Panvel oferece descontos em exames no mês de combate às hepatites

2025-07-25