31 de março de 2020

Imóvel da atriz tem amplo jardim e quatro quartos

A atriz Julia Roberts, 52, vendeu por US$ 8 milhões (cerca de R$ 41,2 milhões) uma casa que possuía em Malibu, nos Estados Unidos. Segundo a revista Variety, o comprador é o magnata Thomas Laffont, que já é dono de uma propriedade vizinha ao novo imóvel.

Segundo o site, a casa está situada em Point Dume, um dos pontos preferidos das celebridades, e fica do outro lado da rua da residência principal da atriz e do seu marido, Daniel Moder. O casal fez a compra do imóvel em janeiro de 2016, quando pagaram US$ 7,45 milhões (R$ 38, 4 milhões).

O tamanho da casa em si não é o de uma mansão. Ela possui 164 metros quadrados, quatro quartos, três banheiros, cozinha, sala de jantar e uma grande sala de estar. O destaque da propriedade fica por conta do grande terreno, que ao todo tem quase 5.000 metros quadrados. De acordo com a revista, o amplo gramado tem projeto paisagístico e espaços para descanso.

Mansão

Em fevereiro, a atriz pagou US$ 8,3 milhões (cerca de R$ 37,7 milhões) por uma mansão centenária, no estilo vitoriano, no bairro Presidio Heights da cidade de São Francisco, na Califórnia.

A sala de estar tem lareiras, a cozinha é feita em mármore, com tons verdes. Também existe um escritório, um bar e uma adega com painéis de madeira. As varandas da casa tem vistas da Baía de São Francisco e da Ponte Golden Gate. Na área externa, há um jardim com área para refeições.

