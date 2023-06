Geral Junho começa com tempo firme em quase todo o País, apesar de frentes frias a caminho

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

O tempo seco deve provocar temperaturas acima da média em diversos Estados. (Foto: Freepik)

A primeira semana de junho tem previsão de tempo firme em boa parte do Brasil, mesmo com as frentes frias a caminho no decorrer do mês. Um bloqueio atmosférico configurado sobre o País faz com o que tempo seco provoque temperaturas acima da média em diversos Estados. Nesta terça-feira (6), há possibilidade de chuva no sul de São Paulo, no litoral do Paraná e em Santa Catarina, mas com baixo volume acumulado, segundo o portal Climatempo.

Na Região Sul do Brasil, até a próxima segunda-feira (12), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que “áreas de instabilidade podem provocar chuvas pontuais no Rio Grande do Sul, com baixos acumulados de chuvas. Nas demais áreas, haverá predomínio de tempo seco”.

Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (5) pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), uma massa de ar seco deve predominar sobre o Sul do Brasil até a próxima sexta-feira (9) e as temperaturas vão continuar em gradativa elevação. “No final de semana, o avanço de uma frente fria volta a espalhar chuvas pelo Sul do Brasil e são esperados volumes que podem variar de 50 a 70 mm entre o interior Gaúcho e o interior Paranaense. A formação de novas instabilidades deve fazer com que a chuva seja duradoura e o tempo deve ficar fechado durante grande parte da próxima semana. Essa condição de tempo fechado deve impactar atividades no campo. Quanto às temperaturas, um novo declínio mais acentuado está previsto a partir do dia 11 de junho, mas o frio mais intenso deve ficar restrito à fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Uma massa de origem polar deve avançar de forma mais abrangente no início da segunda quinzena de junho. Há previsão para um declínio acentuado das temperaturas sobre os três Estados do Sul do País, mas mais uma vez nesse episódio o risco para ocorrência de geadas deve ficar concentrado sobre as regiões Serranas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Planalto Paranaense e fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai”, diz a previsão do Irga.

As frentes frias de junho

Três frentes frias devem passar sobre o Brasil e marcar de forma acentuada a queda de temperatura em grandes áreas do país no mês de junho. Segundo o Climatempo, o Sul poderá ter episódios de geada ampla e temperaturas negativas.

Há previsão de chuva isolada no sul gaúcho com a aproximação de uma nova frente fria, porém ela passará de forma muito costeira, não trazendo chuva para as demais áreas da região Sul.

Ocorrência de chuva volumosa também é prevista no litoral de Sergipe e Alagoas devido às ondas de leste, bem como a previsão de chuva intensa na faixa oeste do Amazonas devido à atuação de instabilidades tropicais. Nas demais áreas do Brasil, o tempo seco deve predominar.

Segundo o Climatempo, não se pode descartar a chance de precipitação invernal nas áreas mais elevadas da serra gaúcha e catarinense. Além disso, o ar frio terá força para avançar sobre várias áreas do interior do Sudeste e do Centro-Oeste podendo chegar ao Acre e a Rondônia, causando o fenômeno da friagem.

A primeira frente fria forte de junho só deve começar a influenciar o Brasil no fim da primeira quinzena do mês. A segunda frente fria deve passar pelo país pouco depois do solstício de inverno, que ocorre no dia 21 de junho. A terceira frente fria está prevista para o fim de junho.

