Rio Grande do Sul Junior Achievement RS doa 5 mil mochilas para Campanha Mochila Cheia

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A doação das mochilas marcou o início da montagem dos kits escolares, que incluirão itens essenciais para o aprendizado. Foto: Joel Vargas/GVG A doação das mochilas marcou o início da montagem dos kits escolares, que incluirão itens essenciais para o aprendizado. (Foto: Joel Vargas/GVG) Foto: Joel Vargas/GVG

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Junior Achievement Rio Grande do Sul doou 5 mil mochilas para a Campanha Mochila Cheia. A iniciativa, promovida pela Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul, visa fornecer materiais escolares a crianças e jovens da rede estadual de ensino que foram afetados pelas enchentes.

A doação das mochilas marcou o início da montagem dos kits escolares, que incluirão itens essenciais para o aprendizado, como cadernos, lápis, canetas e outros materiais. A Secretária da Educação, Raquel Teixeira, e o vice-governador, Gabriel Souza, acompanharam de perto o início da produção dos kits escolares. Ambos destacaram a importância da colaboração entre diferentes setores para enfrentar os desafios causados pelas enchentes.

Aline Néglia, diretora da Junior Achievement RS, também esteve presente e reforçou o compromisso da instituição com a educação e o futuro dos jovens. “Nosso objetivo é contribuir para que essas crianças e jovens tenham os materiais necessários para superar as dificuldades e seguir em frente com seus estudos. A educação é a chave para um futuro melhor, e estamos orgulhosos de fazer parte desta campanha”, disse Aline.

As doações para as ações da Junior Achievement do Rio Grande do Sul podem ser feitas via PIX: CNPJ 74.877.176/0001-62.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/junior-achievement-rs-doa-5-mil-mochilas-para-campanha-mochila-cheia/

Junior Achievement RS doa 5 mil mochilas para Campanha Mochila Cheia

2024-06-19