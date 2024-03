Rio Grande do Sul Junior Achievement RS está com vagas abertas para voluntariado junto a estudantes das redes pública e privada

Por Redação O Sul | 8 de março de 2024

O programa tem duração de três horas por semana Foto: Arquivo/Agência Senado

Maior ONG de educação empreendedora do mundo, a centenária Junior Achievement, indicada pela terceira vez ao Prêmio Nobel da Paz, está com inscrições abertas no Rio Grande do Sul para voluntários que tenham conhecimentos em RH, Finanças, Marketing e/ou Produção para atuarem com jovens em escolas, dentro do programa Miniempresa da entidade.

O programa tem duração de três horas por semana, ao longo de 13 semanas, e ocorre sempre no contraturno escolar em salas de aula das redes pública e privada e instituições profissionalizantes. A ONG fornece toda a capacitação e os materiais didáticos.

Também busca oferecer o maior conforto possível a quem colabora com a instituição e tenta alocar os interessados para que atuem em escolas o mais próximo possível de seus interesses: moradia ou trabalho.

As inscrições podem ser feitas nesse formulário. Mais informações pelo e-mail contato@jars.org.br ou pelo Instagram @jariograndedosul.

