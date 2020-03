Celebridades Junior Lima faz novo casamento na Polinésia Francesa para celebrar cinco anos de união

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Músico de 35 anos é casado com a modelo Monica Benini Foto: Instagram/ junior_lima Músico de 35 anos é casado com a modelo Monica Benini. (Foto: Instagram/ junior_lima) Foto: Instagram/ junior_lima

O cantor Junior Lima, 35, afirmou em suas redes sociais que se casou novamente com a mulher, Monica Benini, 34. A cerimônia foi realizada na Polinésia Francesa para comemorar os cinco anos de união do casal.

“E não é que a gente se casou de novo?! Depois de cinco anos do nosso sim, resolvemos celebrar de novo esse encontro de almas que somos, mas dessa vez com o nosso pequeno ali, simbolizando nossa soma, nosso amor. Que delícia ter ele junto com a gente nesse momento tão especial!”, afirmou Junior no Instagram.

Monica também comemorou em suas redes sociais: “Eu, você e nosso filho, a materialização desse sentimento tão lindo que existe entre nós. Como eu te disse em 2014, com você eu me casaria todos os dias da minha vida”, afirmou ela, citando o filho do casal, Otto, 2.

A história de Junior e Monica começou em 2012, com uma curtida nas redes sociais em uma foto dela. Na época, ela morava na Alemanha, mas a iniciativa rendeu um papo que durou meses, até o primeiro encontro acontecer em Tulum, no México. O resultado desse encontro virou tatuagem, namoro, casamento e um filho.

