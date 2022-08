Política “Juntamos a fome com a vontade de comer”, diz Lula sobre apoio de André Janones à sua candidatura

5 de agosto de 2022

Janones (D) desistiu de concorrer à Presidência pelo Avante

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou o apoio do deputado federal mineiro André Janones à sua candidatura ao Palácio do Planalto.

“Juntamos a fome com a vontade de comer. Infelizmente, a fome não saiu da pauta no Brasil. Ao contrário, hoje temos gente de classe média usando cartão de crédito para ter o que comer”, disse Lula.

“O companheiro Janones construiu sua trajetória debatendo em supermercados e feiras. Quando ele traz uma proposta para acabar com a fome, fica fácil de construir uma aliança política”, prosseguiu o ex-presidente. “Vamos juntos pelo Brasil, na defesa do auxílio emergencial, contra a fome e a miséria em nosso País”, concluiu Lula.

Na quinta-feira, Janones desistiu oficialmente de concorrer à Presidência pelo Avante e anunciou o seu apoio ao petista. No mesmo dia, os dois se reuniram em São Paulo. No encontro com Lula, ficou acertado que Janones vai integrar o núcleo de redes sociais da campanha do ex-presidente. Ele obteve popularidade ao realizar transmissões ao vivo durante a greve nacional dos caminhoneiros, em 2018.

“A frente ampla que a elite brasileira tanto alardeou, para alegria de alguns e para tristeza de outros, se consolida neste momento, unindo o operário migrante nordestino com o filho da doméstica, cobrador de ônibus. Tamo junto!”, escreveu Janones nas redes sociais.

