Júri da boate Kiss tem nesta terça-feira depoimentos de técnico da banda, arquiteta indicada pelo MP-RS e chefe dos bombeiros

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2021

Ao menos três pessoas devem ser ouvidas, sendo duas das defesas de Elissandro Spohr e Marcelo de Jesus, e uma indicada pelo Ministério Público

O júri da boate Kiss chega nesta terça-feira (07) ao sétimo dia de depoimentos no Foro Central I, em Porto Alegre. Ao menos três pessoas devem ser ouvidas, sendo duas das defesas de Elissandro Spohr e Marcelo de Jesus, e uma indicada pelo Ministério Público.

Devem ser ouvidos, a partir das 9h, Venâncio da Silva Anschau, testemunha da defesa de Marcelo, Nivia da Silva Braido, arquiteta indicada pelo Ministério Público, e Gerson da Rosa Pereira, arrolado pela defesa de Elissandro Spohr.

Venâncio é ex-operador de áudio da banda Gurizada Fandangueira e também estava no incêndio. Ele deve referendar o depoimento de Márcio, ex-percussionista e irmão de Marcelo, que depôs nesta segunda.

Já Nivia da Silva Braido foi ouvida ao longo do processo, pois foi consultada informalmente por Elissandro Spohr para fazer mudanças estéticas na casa noturna em 2012, como alterações na cor e no formato do gesso. Porém, a arquiteta acabou não sendo contratada para fazer as mudanças e afirmou que não havia supervisor técnico para as reformas.

Por fim, Gerson da Rosa Pereira, indicado pela defesa de Kiko, era chefe do 4º Comando Regional dos Bombeiros de Santa Maria. Ele chegou a ser condenado, em 2015, a seis meses de detenção por fraude processual, mas teve a pena convertida em prestação de serviços comunitários e recorreu em liberdade da decisão.

Ex-prefeito

O ex-prefeito de Santa Maria e atual secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre, Cezar Schirmer, deve prestar depoimento no julgamento que busca esclarecer os fatos sobre a tragédia da bate Kiss, que vitimou 242 pessoas e feriu outras 636, nesta quarta-feira (08). A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul indicou, nesta segunda-feira, que a oitiva de Schirmer vai se iniciar pela manhã.

O pedido para Schirmer comparecer ao júri partiu do advogado do réu Elissandro Spohr (Kiko), Jader Marques, sendo aceito pelo juiz Orlando Faccini Neto. O emedebista era prefeito de Santa Maria na época em que ocorreu o incêndio.

Ainda conforme a assessoria do TJ-RS, na quinta-feira (09) a previsão é de que o promotor de Justiça Ricardo Lozza preste depoimento. Ele conduziu o termo de ajustamento de conduta que exigiu obras para melhorias na boate antes do incêndio e que liberou a casa noturna para funcionar.

