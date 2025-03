Economia Juro alto e incertezas no exterior devem esfriar a economia brasileira em 2025, avaliam especialistas

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

A expectativa é que a Selic chegue à casa dos 15% ao ano em 2025, no maior valor em 19 anos. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu mais uma vez. Nessa sexta-feira (7), o IBGE mostrou que a atividade econômica do País cresceu 3,4% em 2024, uma nova aceleração em relação a 2023, quando havia crescido 3,2%.

O número representa o maior crescimento da atividade econômica desde 2021. Mas, segundo especialistas consultados pelo portal de notícias G1, agora há mais elementos para acreditar que o novo ciclo de alta da taxa básica de juros deve consolidar uma desaceleração da economia em 2025.

Isso porque a expectativa é que a Selic chegue à casa dos 15% ao ano em 2025, no maior valor em 19 anos. O movimento deve limitar o avanço do consumo e dos investimentos, o que, por sua vez, também tende a frear setores como indústria e serviços.

Diante de um Banco Central do Brasil (BC) mais duro com a política de juros, e com o aumento das incertezas econômicas no exterior – principalmente em meio às dúvidas sobre a política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus efeitos pelo mundo –, a estimativa é que a economia brasileira finalmente arrefeça e os efeitos passem a ser sentidos pela população por meio da redução do consumo e do encarecimento do crédito.

Veja abaixo o que esperar dos próximos meses, segundo economistas.

– Os diversos reajustes nas projeções do mercado: Uma desaceleração da economia já era esperada pelo mercado desde 2023. Por dois anos consecutivos, no entanto, as previsões não se concretizaram.

Dados do boletim Focus, por exemplo, relatório semanal do BC que reúne as projeções do mercado financeiro, mostram que a estimativa de uma desaceleração da economia em 2024 começou em junho do ano anterior.

Na época, os economistas começaram a prever um PIB de 1,68% em 2023, e de 1,28% para 2024. No final de 2023, essas projeções passaram para avanços de 2,92% e 1,52%, respectivamente.

Uma série de fatores trouxe surpresas positivas para a atividade brasileira. Considerando o primeiro Focus de cada ano, por exemplo, tanto o de 2023 quanto o de 2024 tiveram crescimentos bem superiores ao esperado pelo mercado.

– Por que o mercado errou tantas projeções até agora? Especialistas explicam que os erros nas projeções dos analistas aconteceram, em parte, porque muitos não esperavam uma duração tão longa dos efeitos dos estímulos à economia – que já vêm desde a pandemia.

De acordo com Juliana Trece, economista do núcleo de contas nacionais do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), a grande variedade de auxílios sociais e reajustes salariais nos últimos anos injetaram dinheiro na economia e estimularam o consumo.

“Você consome mais, então os empresários contratam mais. E quando empregam mais pessoas, há um aumento do consumo e assim a economia gira”, explica a economista.

O efeito prolongado dos estímulos acabou, de certa forma, se sobrepondo aos eventos negativos previstos pelo mercado para os últimos anos.

No início de 2024, por exemplo, a expectativa era que a economia desacelerasse em função de um desempenho mais fraco do agronegócio, de um mercado de trabalho menos aquecido e um ambiente externo mais desafiador.

O cenário, no entanto, mudou ao longo do ano passado e a economia brasileira teve um bom desempenho. Segundo Rodrigo Nishida, economista da LCA Consultores, além do reajuste real do salário mínimo e do pagamento de precatórios – que serviram como bons impulsos no início do ano –, 2024 também teve eleições municipais, o que ajuda a dinamizar a economia.

“O PIB teve um crescimento interessante em 2023, mas muito puxado por segmentos ligados à oferta, como a agropecuária e serviços. Já em 2024, o crescimento foi mais disseminado e houve uma boa evolução do cenário interno, com um aumento de pessoas ocupadas”, afirma.

Tudo isso contribuiu para impulsionar a atividade doméstica e manter o consumo aquecido ao longo do ano. Por outro lado, esse cenário fez com que o Banco Central não apenas interrompesse o ciclo de cortes de juros, como também passasse a aumentar as taxas no segundo semestre.

Em setembro de 2024, o BC realizou o primeiro aumento de juros em mais de dois anos, e a taxa continuou a subir desde então.

– O que esperar para 2025? Além de uma postura mais rígida do BC, a economia brasileira deve receber menos impulsos fiscais do governo, devido a um pacote de corte de gastos previsto para 2025. Somam-se a isso as incertezas em relação ao cenário internacional, com foco especial na gestão do presidente norte-americano, Donald Trump.

“Para 2025 temos um cenário mais de consolidação, até por conta da preocupação com o cenário fiscal e pelo fato de não ser um ano eleitoral”, diz Nishida.

Com menos dinheiro sendo injetado na economia, a leitura é que a taxa de juros mais elevada pode impactar o PIB, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda.

“O agro deve ter uma participação importante no PIB, mas não se compara ao que vivemos em 2023. Além disso, os setores de indústria e serviços acabam tendo essa contaminação da taxa de juros elevada. O consumo também terá uma contribuição menor do que o visto em 2024”, diz Trece, do Ibre. As informações são do portal de notícias G1.

