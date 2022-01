Brasil Juro do cartão de crédito explode no Brasil em 2021 e fecha em 350% ao ano

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











No ano passado, as taxas subiram em ritmo superior à alta da Selic, a taxa básica de juros. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio ao ciclo de alta acelerada da taxa básica de juros, o juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito subiu 21,8 pontos porcentuais em 2021, informou, na manhã dessa sexta-feira (28), o Banco Central (BC). A taxa passou de 327,8% em dezembro de 2020 para 349,6% ao ano no fim de 2021.

O rotativo do cartão, juntamente com o cheque especial, é uma modalidade de crédito emergencial, muito acessada em momentos de dificuldades.

No caso do parcelado, ainda dentro de cartão de crédito, o juro passou de 148,9% para 168,5% ao ano entre o término de 2020 e 2021.

Considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa passou de 57,4% para 63,9% na comparação entre dezembro de 2020 e 2021.

Em abril de 2017, começou a valer a regra que obriga os bancos a transferir, após um mês, a dívida do rotativo do cartão de crédito para o parcelado, a juros mais baixos. A intenção do governo com a nova regra era permitir que a taxa de juros para o rotativo do cartão de crédito recuasse, já que o risco de inadimplência, em tese, cai com a migração para o parcelado.

Taxa geral

A taxa média de juros no crédito livre (que não leva em conta BNDES e rural) fechou 2021 em 33,9% ao ano. Antes do BC iniciar o ciclo de aperto monetário, no último mês de 2020, essa taxa estava em 25,5% ao ano, ou seja, subiu 8,4 pontos porcentuais em 2021. A Selic, por sua vez, subiu 7,25 pontos porcentuais, de 2,0% para 9,25%, durante o ano passado.

Para as pessoas físicas, a taxa média de juros no crédito livre passou de 44,4% para 45,1% ao ano de novembro para dezembro, enquanto para as pessoas jurídicas continuou em 20,0%. No fim de 2020, essas taxas eram de 37,2% e 11,6%, nessa ordem.

Entre as principais linhas de crédito livre para a pessoa física, destaque para o cheque especial, cuja taxa subiu de 115,6% ao ano para 127,6% ao ano. No crédito pessoal, a taxa passou de 30,3% do fim de 2020 para 37,6% em 2021.

Desde 2018, os bancos estão oferecendo um parcelamento para dívidas no cheque especial. A opção vale para débitos superiores a R$ 200. Em janeiro de 2020, o BC passou a aplicar uma limitação dos juros do cheque especial, em 8% ao mês (151,82% ao ano).

Além da limitação do juro, os dados atuais refletem uma revisão realizada na série histórica do BC. Os números passaram a considerar o fato de alguns bancos cobrarem juro no cheque especial apenas após dez dias de atraso no pagamento da fatura. Antes, era considerado todo o período de atraso. Esta mudança fez com que o nível do juro no cheque especial, na nova série histórica, fosse menor em anos anteriores.

Os dados divulgados pelo Banco Central mostraram ainda que, para aquisição de veículos, os juros fecharam 2021 em 26,8%. Era 19,2% no último mês de 2020.

A taxa média de juros no crédito total, que inclui operações livres e direcionadas (com recursos da poupança e do BNDES), foi de 24,4% ao ano em dezembro do ano passado. No mesmo mês de 2020, estava em 18,4%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil