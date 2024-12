Colunistas Juros caem nos EUA e a expectativa: quem vai lucrar com o crescimento econômico prometido por Donald Trump?

Por Flavio Pereira | 31 de dezembro de 2024

Reflexos da inflação em 2025 são temas de preocupação permanente. O colunista acompanha na Flórida as análises da imprensa dos Estados Unidos nos dias que precedem a posse de Donald Trump na presidência, marcada para 20 de janeiro. (Foto: Arquivo pessoal)

A despeito dos comentários pessimistas das viúvas de Joe Biden, o Federal Reserve (o banco central dos Estados Unidos) decidiu cortar na segunda quinzena deste mês os juros do país em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 4,25% a 4,50% ao ano. Este movimento faz parte de um “efeito Trump” que começa a desencadear um círculo virtuoso da economia dos Estados Unidos que, segundo o Banco Central aqui, “irá a se expandir em ritmo sólido, mas com os riscos controlados.” Até a posse de Donald Trump na presidência dos EUA em 20 de janeiro, o mercado espera mais detalhes sobre o seu plano econômico para alavancar setores estagnados da economia americana. A Capital Economics, que faz analises respeitadas na economia, projeta um acréscimo de aproximadamente 1% em sua previsão de inflação dos EUA entre meados de 2025 e meados de 2026. O colunista acompanha na Flórida as análises da imprensa dos Estados Unidos nos dias que precedem a posse de Donald Trump na presidência, marcada para 20 de janeiro.

Tendência de crescimento do centro e direita vai se manter

Uma leitura mais atenta ao saldo das eleições municipais de 2024 deixa evidente que o avanço do centro o consolidou como o maior grupo político em número de prefeituras conquistadas, aponta levantamento feito pelo Estadão. Os dados são terríveis para a esquerda, que apresentou um desempenho especialmente fraco em grandes cidades, onde foi rejeitada — aquelas com mais de 200 mil habitantes. No total, das 5.568 prefeituras, 2.985 ficarão sob gestão do centro, 1.831 da direita ou centro-direita e apenas 752 da esquerda ou centro-esquerda, aponta o levantamento. Isso justifica o desespero da esquerda, tentando um golpe no processo eleitoral de 2026, mediante a mudança das regras para a eleição das duas vagas de Senador em cada Estado.

Recordando o que foi cortado

O governo Lula decidiu cortar os futuros reajustes do salario mínimo, afetando trabalhadores e aposentados até o ano de 2030. O mesmo vale para os cortes que serão feitos na concessão do BPC (Beneficio de Prestação Continuada) concedidos a pessoas com deficiência e idosos com mais de 65 anos até 2030.

Corte do salário mínimo, dos aposentados e pessoas com deficiência garante novo avião de Lula em 2025

Os aliados de Lula dirão que não, mas parte da economia gerada pelos cortes no salario mínimo e nos benefícios das pessoas com deficiência e idosos permitirá realizar o sonho da primeira-dama Janja já no ano novo de 2025: a aquisição de um novo avião, com suíte, banheiro privativo e cama de casal. Isso é fato. O governo apenas adiou a compra do avião confiando na falta de memória dos cidadãos.

R$ 18 bilhões para a Lei Rouanet continuam intactos

O governo não cortou os recursos para a Lei Rouanet. Reflita: com R$ 18 bilhões, que serão destinados à Lei Rouanet, poderia se construir mais de 90 pontes do tamanho ou maior que a Ponte Juscelino Kubitschek que acabaria com o cartel imoral dos donos de balsas em todo o Brasil. Os aliados do governo dirão que esse dinheiro não é liberado do orçamento, o que é uma fake news dessa turma: trata-se sim de dinheiro público, porque é gerado pela renúncia fiscal. Serão impostos que não entram no caixa do governo e não direto para o bolso de artistas amigos.

Jair Bolsonaro alerta que esquerda trama golpe para evitar derrota ao Senado em 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro está atento ao movimento da esquerda para o golpe nas eleições para o Senado em 2026, e alerta:

“Prevendo mais um fracasso em 2026, a esquerda trabalha em duas frentes: o eleitor ter direito a um só voto para o Senado e a aliança com candidatos de outros partidos que, caso eleitos, não tomariam posições durante seus mandatos (senador isentão). A Direita e o Centro Direita, não podem errar. Primeiro rechaçando o “voto único” e depois se compondo em boas escolhas de seus candidatos. Na quase totalidade dos estados a tendência do PL, partido mais à Direita, é lançar um só candidato ao Senado, buscando composição com outras siglas se assim desejarem.

Bolsonaro projeta eleição de 40 senadores em 2026

Mediante alianças certas, o ex-presidente prevê um cenário otimista nas eleições para o Senado em 2026:

“Dessa forma esses partidos podem eleger mais de 40 senadores num universo de 54 vagas. Com uma maioria de ‘Centro à Direita’ a certeza do equilíbrio entre os Poderes e a volta da sonhada democracia em 2027.”

2025 está aí

O colunista deseja aos leitores, um venturoso 2025 com o início de um ciclo de saúde e muitas realizações.

