Brasil Juros do cartão de crédito rotativo chegam a 449,9%

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A segunda linha de crédito mais cara disponível no mercado, o cheque especial, registrou queda de 2,7 pontos percentuais em maio. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo subiram 5,7 pontos percentuais em maio e chegaram a 449,9% ao ano. A informação foi divulgada pelo Banco Central (BC) nesta sexta-feira, no relatório de Estatísticas Monetárias e de Crédito.

O crédito rotativo do cartão de crédito é acionado por quem não pode pagar o valor total da fatura na data do vencimento. Caso o cliente deixe de pagar, o banco deverá parcelar o saldo devedor ou oferecer outra forma para quitar a dívida em condições mais vantajosas em um prazo de 30 dias.

Em dezembro de 2023, o Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu que as operações de juros rotativos a partir de 3 de janeiro deste ano não podem ultrapassar 100% do valor original da dívida.

No caso da taxa do cartão de crédito parcelado, os juros médios cobrados também subiram 2,4 pontos percentuais, para 181%. Desse modo, a taxa de juros total do cartão de crédito subiu de 86,7% em abril, para 90,1% em maio.

Cheque especial

A segunda linha de crédito mais cara disponível no mercado, o cheque especial, registrou queda de 2,7 pontos percentuais em maio. A taxa de juros média cobrada foi de 134,7%, enquanto no mês anterior foi de 137,4%.

Crédito consignado

Outra modalidade de crédito que tem sido muito usada pelos brasileiros é a do consignado. Segundo o BC, no mês de maio houve queda de 0,4 p.p. na modalidade, na comparação com o mês anterior, ficando em 26,5% (consignado total).

No caso do consignado cobrado em maio na folha de servidores públicos (mais barato em função das garantias dadas pela estabilidade no emprego), os juros cobrados ficaram em 24,8% ao ano. Para o consignado dos trabalhadores do setor privado, o percentual sobe para 55,6% ao ano.

Nos consignados adquiridos por beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o juro cobrado estava em 24,3%, também tendo como maio como mês de referência.

Os dados reforçam a necessidade de atenção redobrada por parte dos consumidores na hora de utilizar o crédito, especialmente o rotativo do cartão, que continua sendo a modalidade com as taxas mais elevadas do mercado. Diante desse cenário, especialistas recomendam planejamento financeiro e uso consciente do crédito, priorizando opções com juros mais baixos, como o consignado, sempre que possível.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/juros-do-cartao-de-credito-rotativo-chegam-a-4499/

Juros do cartão de crédito rotativo chegam a 449,9%

2025-06-28