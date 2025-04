Porto Alegre Justiça aceita denúncia contra homem acusado de armazenar pornografia infantil e divulgar conteúdos neonazistas na internet

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2025

Policiais apreenderam o celular do investigado contendo mensagens e imagens com referências ao grupo Ku Klux Klan Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Justiça aceitou nesta quarta-feira (16) a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), em Porto Alegre, contra um homem por adquirir, possuir e armazenar fotografias e montagens com cenas de sexo explícito e cenas pornográficas envolvendo crianças e adolescentes em dispositivos eletrônicos.

O homem também é acusado de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Durante cumprimento de mandado judicial, policiais civis apreenderam o celular do investigado contendo mensagens e imagens com referências ao grupo supremacista branco norte-americano Ku Klux Klan.

Ainda segundo a denúncia ajuizada pela promotora de Justiça Anelise Haertel Grehs, o homem “fabricou, distribuiu ou veiculou símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda com a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo, por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais e da rede mundial de computadores”.

O denunciado, que ostentava em sua casa bandeiras nazistas (feitas em cartolina de cor), está preso preventivamente em Porto Alegre.

