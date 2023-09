Rio Grande do Sul Justiça aceita denúncia contra seis acusados de tentar matar promotor no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

Promotor foi baleado quando chegava em casa em Teutônia. Na foto, imagens de câmeras de segurança Foto: Reprodução de vídeo Promotor foi baleado quando chegava em casa em Teutônia. Na foto, imagens de câmeras de vigilância. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O juiz João Regert, da 1ª Vara Judicial da Comarca de Teutônia, no Vale do Taquari, aceitou, na sexta-feira (29), a denúncia do MP (Ministério Público) contra seis pessoas por organização criminosa e tentativa de homicídio contra o promotor de Justiça Jair João Franz. Ele foi baleado no dia 17 de agosto, quando chegava em casa de carro no município.

O atentado foi gravado por câmeras de segurança. Conforme o magistrado, “os elementos de prova colhidos em sede inquisitorial são meios de prova hábeis a sinalizar para a existência do evento e indiciam a autoria. Também estão presentes os requisitos do art.41 do Código de Processo Penal, e os fatos noticiados na denúncia são aptos a constituir fatos típicos”.

Entre os denunciados, estão o líder de uma facção criminosa e uma advogada. O atentado teria sido motivado por desavenças dos dois – apontados pela investigação como mandantes do ataque – com o promotor de Justiça, atuante no combate à criminalidade. A advogada já havia “ordenado” a Franz, em clara ameaça, que ele fosse “embora de Teutônia” e dito que o promotor “iria pagar tudo o que tem feito”, conforme o Ministério Público. Quatro envolvidos no atentado estão presos preventivamente.

