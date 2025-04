Política Justiça condena Pablo Marçal a pagar R$ 30 mil a Guilherme Boulos por causa de fake news

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

Empresário declarou que o deputado do PSOL "invade propriedades" e cobra aluguel de famílias vulneráveis. (Foto: Reprodução)

O empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) foi condenado a pagar R$ 30 mil ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) por reparação de danos morais. A condenação foi proferida pela 9ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) e está relacionada a uma declaração feita por Marçal em um podcast, onde ele fez acusações contra Boulos. Ambos foram adversários na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo em 2024, mas acabaram derrotados por Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito da cidade.

A fala de Marçal que gerou a controvérsia foi feita durante uma entrevista em um episódio de um podcast transmitido há cerca de oito meses, que já soma mais de dois milhões de visualizações no YouTube. No programa, Marçal afirmou: “O Boulos, ninguém sabe, mas eu vou revelar isso nessa campanha, ele é a maior imobiliária irregular do Estado de São Paulo. Ele coloca a família lá, pode perguntar para as famílias, eu fui, eu tô indo em tudo, cobra R$ 700,00 de aluguel desse povo”. O empresário acusou o deputado de cobrar aluguel de famílias em situação vulnerável e o comparou a um “sistema imobiliário” irregular na cidade de São Paulo, o que, segundo ele, seria o “maior” do tipo na região.

A acusação feita por Marçal não foi comprovada, conforme a decisão do juiz Anderson Cortez Mendes, responsável pelo caso. O magistrado argumentou que o empresário se limitou a afirmar que não ultrapassou os limites da liberdade de expressão e da crítica política, e que apenas se defendeu quando instigado pelos entrevistadores do podcast. No entanto, o juiz destacou que Marçal não apresentou qualquer evidência que pudesse corroborar a veracidade das acusações feitas contra Boulos.

Embora tenha sido uma decisão favorável a Boulos, o julgamento foi parcial. A Justiça negou o pedido da defesa do deputado para que o episódio com Marçal fosse retirado do canal “Os Sócios Podcast” no YouTube, permitindo que o conteúdo continuasse disponível. No entanto, além da multa de R$ 30 mil por danos morais, Marçal terá que remover as postagens da entrevista de suas redes sociais, incluindo Instagram, Facebook, X (antigo Twitter) e TikTok.

Caso Marçal não cumpra essa determinação, ele poderá ser multado em R$ 1 mil por dia útil de descumprimento, até um limite de R$ 50 mil. Além disso, se o empresário voltar a publicar o conteúdo, o valor da multa será aumentado para R$ 50 mil.

A equipe de Pablo Marçal informou que o empresário irá recorrer da decisão. (Com informações da CNN Brasil)

2025-04-07