Brasil Justiça dá 10 dias para empresário que agrediu mulher retornar ao Brasil

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Thiago Brennand viajou para Dubai no fim de semana, antes da denúncia do MP. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Justiça determinou nessa sexta-feira (9) que o empresário Thiago Antonio Brennand Fernandes Vieira, de 42 anos, que agrediu uma mulher dentro de uma academia, em São Paulo (SP), volte ao Brasil em dez dias. A decisão determina ainda que ele não pode frequentar estabelecimentos desportivos. Além disso, o empresário não pode se aproximar de testemunhas e da vítima, e deve entregar seu passaporte à Justiça.

Thiago, que viajou para Dubai horas antes da denúncia do Ministério Público no fim de semana, deverá comparecer mensalmente a estabelecimento jurídico para informar e justificar suas atividades, “bem como comparecer a todos os atos do processo, quando intimado, devendo informar seu endereço atualizado nos autos”.

Segundo a decisão da juíza, ele está proibido de se aproximar a menos de 300 metros da vítima e de manter qualquer tipo de contato com ela. Em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, a Justiça poderá decretar a prisão preventiva de Thiago.

A defesa do empresário alega que Thiago viajou para o exterior em voo de carreira e que ele tem data para retorno ao Brasil.

Também nessa sexta, a Polícia Civil de São Paulo fez uma operação na casa dele, na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz (SP), onde apreendeu acessórios de armas. Uma perícia irá apontar se os equipamentos são legalizados.

A Justiça em Porto Feliz ainda determinou o desarquivamento do inquérito policial que investigava as denúncias de uma mulher que disse ter sido estuprada e mantida em cárcere pelo empresário. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público. A vítima disse que foi obrigada a fazer uma tatuagem com as iniciais de Brennand.

Viagem

Na noite do último domingo (4), o Ministério Público de São Paulo denunciou Brennand por lesão corporal contra mulher e corrupção de menores.

A defesa alegou que Thiago viajou para o exterior em voo de carreira “sem que existisse qualquer restrição que o impedisse de se ausentar do País”. Os advogados afirmam que ele tem data de retorno ao Brasil “e está à disposição de autoridades”.

Uma passagem emitida em nome de Thiago mostra que a viagem feita por ele teve como destino Dubai. O retorno deverá ser em outubro.

Na denúncia oferecida à Justiça, o MP pediu a apreensão do passaporte dele e a obrigação de manter o endereço atualizado. O promotor ainda representou que o investigado entregasse o documento no cartório da 6ª Vara Criminal. Em caso de recusa, pediu que fosse expedido mandado de busca e apreensão. O pedido não foi analisado pela Justiça a tempo.

Além disso, o promotor Bruno César Cruz de Assis argumentou que todas as agressões ocorreram na presença do filho de Thiago, menor de idade. Segundo o promotor, ele foi induzido pelo comportamento do pai nas ofensas às mulheres.

A juíza pediu para que a situação fosse encaminhada à promotoria de Justiça da Infância e Juventude da capital.

O MP entendeu que o denunciado cometeu a corrupção do adolescente, o induzindo a praticar os atos infracionais de injúria e ameaça. A defesa de Thiago foi procurada e informou que se manifestará apenas nos autos do processo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil