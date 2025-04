Política Justiça derruba a inelegibilidade do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pré-candidato à Presidência

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Na semana passada, Caiado anunciou a sua pré-candidatura para a Presidência da República nas eleições de 2026 Foto: José Cruz/Agência Senado

O TRE-GO (Tribunal Regional Eleitoral de Goiás) decidiu por unanimidade, na terça-feira (8), derrubar a inelegibilidade do governador do Estado, Ronaldo Caiado (União Brasil), condenado por abuso de poder político em dezembro do ano passado.

A segunda instância da Justiça Eleitoral manteve, contudo, a aplicação de multa de R$ 60 mil ao governador pela prática de condutas vedadas durante as eleições municipais de 2024. Ainda cabe recurso ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Caiado foi condenado pela juíza Maria Umbelina Zorzetti, da 1ª Zona Eleitoral de Goiânia. Ela considerou que ele violou a legislação ao utilizar a sede do governo estadual para eventos ligados à campanha do seu aliado Sandro Mabel (União Brasil), atual prefeito da cidade, em outubro do ano passado, logo após o primeiro turno da votação.

Além de Caiado, a juíza condenou Mabel e sua vice, Cláudia Lira (Avante), cassando a chapa vencedora. Todos receberam a mesma pena de inelegibilidade mais multa.

A magistrada destacou que, nos dois eventos no Palácio das Esmeraldas, o prédio histórico foi decorado com as cores da campanha de Mabel e foram servidas comida e bebida a convidados.

A ação de investigação judicial eleitoral sobre o caso foi aberta após representação de Fred Rodrigues (PL), candidato derrotado por Mabel na disputa pela prefeitura da capital goiana.

As defesas dos condenados entraram com recurso, alegando que os encontros foram regulares e fechados a um grupo restrito de pessoas, sem grande impacto eleitoral. Ao julgar o apelo, os desembargadores do TRE-GO acolheram parte dos argumentos, mantendo a condenação de Caiado e Mabel, mas afastando a pena de inelegibilidade.

Pré-candidatura à Presidência

Na semana passada, Caiado anunciou a sua pré-candidatura para a Presidência da República nas eleições de 2026. Ele tem 75 anos, é formado em medicina e ocupa o cargo de governador de Goiás desde 2019.

Antes, já foi senador e deputado federal. Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador nasceu em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, e faz parte de uma família de produtores rurais que tem forte atuação política no Estado.

