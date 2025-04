Acontece Nova diretoria da Federasul toma posse no Palácio do Comércio, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Rodrigo Sousa Costa foi reeleito para presidir a entidade Foto: Sérgio Gonzalez/Divulgação Rodrigo Sousa Costa foi reeleito para presidir a entidade. (Foto: Sérgio Gonzalez/Divulgação) Foto: Sérgio Gonzalez/Divulgação

A cerimônia de posse da nova diretoria da Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul) para o biênio 2025/2026 foi realizada na ça-feira (8) no salão nobre do Palácio do Comércio, em Porto Alegre.

Rodrigo Sousa Costa, reeleito por unanimidade no dia do ano passado, iniciou o seu segundo mandato como presidente da entidade, acompanhado por 12 vice-presidentes, 23 diretores, 18 vice-presidentes regionais e 50 diretores regionais.

Natural de Pelotas, Costa é engenheiro agrônomo e advogado, pós-graduado em gestão empresarial e produtor rural. Em seu discurso, ele enfatizou a importância dos próximos dois anos para o futuro econômico do Rio Grande do Sul, reafirmando a importância da convergência de ideias e destacando o “poder transformador do associativismo” .

O presidente da Federasul também refletiu sobre os desafios enfrentados durante a última gestão, que teve início em janeiro de 2023, em um contexto de intensa polarização política. Costa destacou que, apesar das tensões, a gestão se uniu em torno de valores comuns e foi capaz de criar um plano estratégico com foco no empreendedorismo e no associativismo.

Além de recordar o longo embate com o governo gaúcho para impedir os aumentos de impostos, o presidente da Federasul ressaltou o impacto das enchentes e a mobilização da entidade para apoiar as vítimas.

“Todos nós sabemos das virtudes e dos valores necessários para tamanha superação, mas os resultados dependem das nossas escolhas e da disposição de ir até o fim”, destacou o presidente da entidade.

O vice-presidente de integração, Rafael Goelzer, ressaltou a importância da multissetorialidade da Federasul e o trabalho fundamental realizado pelos diretores regionais, que ele classificou como a “ponta de lança” da federação, atuando como os olhos da entidade “nos diversos cantos do Rio Grande do Sul”.

