Rio Grande do Sul Justiça determina a nomeação de oito policiais civis para três cidades do Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2023

Decisão atende a pedido do Ministério Público, que apontou carência de efetivo. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

No Litoral Norte gaúcho, a Justiça determinou que o governo gaúcho nomeie seis novos servidores para as Delegacias de Polícia de Palmares do Sul e Capivari do Sul, mais outros dois para o Posto Policial de Balneário Quintão. A decisão atende a pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) em ação civil motivada pela carência de efetivo da corporação nas três cidades.

A Promotoria havia enfatizado a urgência da medida para atender a necessidades de segurança pública na região, devido à desproporcionalidade histórica entre o efetivo de agentes e a demanda de serviços. Em mais de uma oportunidade, moradores procuraram o MP-RS para relatar que não conseguiam registrar ocorrências, ou realizam o procedimento apenas por telefone.

Desproporção

De acordo com o Ministério Público gaúcho, as estatísticas criminais da região são equiparáveis a de outras cidades próximas e que dispõem de policiais em maior número:

“Isso afeta diretamente a vida das pessoas, pelo aumento dos riscos desde a tranquilidade do lar até a livre circulação, obrigando o cidadão a se preocupar com horários de chegada e saída, trajeto e local de frequência, a fim de evitar roubo, homicídio ou outro crime grave”.

Ainda conforme o MP-RS, merecem destaque as necessidades relativas ao combate à violência doméstica, mote atual da atuação das instituições de segurança pública e que exige a pronta resposta do Estado: “Sem isso, a vítima estará entregue ao próprio destino”.

(Marcello Campos)

