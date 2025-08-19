Terça-feira, 19 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Justiça determina exclusão de vídeo do partido de Bolsonaro que compara petistas a usuários de drogas com uso de inteligência artificial

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Juiz afirma que a publicação tem material "grotesco" e é "despida de qualquer propósito construtivo de cidadania". (Foto: Reprodução)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) determinou a exclusão de uma publicação compartilhada pelo Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Instagram, após uma ação movida pelo Partido dos Trabalhadores (PT). O conteúdo em questão era um vídeo produzido com o uso de inteligência artificial, no qual supostas entrevistas simuladas retratavam “ex-apoiadores” do PT como se fossem “ex-usuários” do partido — uma analogia direta a pessoas em recuperação de dependência química.

Segundo os autos, a gravação continha falas como: “Fui usuário do PT por dez anos” e “o petismo acaba com a vida das pessoas”, além de vincular o partido ao apoio à legalização das drogas, aumento de impostos, corrupção e até à ideia de “roubo da aposentadoria dos idosos”. Essas alegações foram consideradas, pelo juiz responsável, como ofensivas e sem fundamento.

“Alega-se que o vídeo simularia uma entrevista fictícia, contendo afirmações como: ‘fui usuário do PT por dez anos’ e ‘o petismo acaba com a vida das pessoas’, além de associar o requerente à defesa de práticas como legalização de drogas, aumento de impostos e corrupção, incluindo a expressão ‘roubo da aposentadoria dos idosos’”, diz o documento judicial.

Na decisão, o juiz Carlos Eduardo Batista dos Santos afirmou que é “clara e inequívoca a associação dos partidários do requerente a uma defesa/incitação/apologia à prática de condutas penalmente típicas”. Para ele, o vídeo extrapola os limites da liberdade de expressão e incorre em ataque à dignidade dos filiados e apoiadores do PT.

O magistrado também apontou que há uma “clara correlação entre os apoiadores daquele partido e dependentes químicos, como se fosse um ‘vício’”. Em sua avaliação, o conteúdo da publicação é ofensivo, desrespeitoso e incompatível com o papel de um partido político no debate democrático. Para Santos, a peça veiculada possui caráter pejorativo e não colabora com o processo de formação crítica da cidadania.

“Por fim, peço vênia para externar o meu lamento como cidadão, ao constatar que um Partido Político de alta expressão nacional, aclamado por parcela significativa da população brasileira e que possui em suas fileiras um ex-Presidente da República, tenha sido capaz de, em 40 segundos de vídeo, produzir algo tão grotesco e despido de qualquer propósito construtivo de cidadania”, afirmou o juiz na sentença.

A decisão, datada de 13 de agosto, determinou que a empresa Meta — controladora das redes sociais Instagram e Facebook — removesse o vídeo no prazo de três dias. Em caso de descumprimento, foi fixada uma multa diária de R$ 2 mil, limitada a 20 dias. Procurada, a empresa afirmou que não iria se manifestar. Às 17h dessa terça-feira (19), a publicação já aparecia como indisponível no Instagram. (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Ministros de Lula não aplaudem ataques do governador de Goiás ao governo em evento de dois partidos que comandam ministérios
Estados Unidos aceitam consulta do Brasil na Organização Mundial do Comércio, mas dizem que o tarifaço é tema de “segurança nacional”
https://www.osul.com.br/justica-determina-exclusao-de-video-do-partido-de-bolsonaro-que-compara-petistas-a-usuarios-de-drogas-com-uso-de-inteligencia-artificial/ Justiça determina exclusão de vídeo do partido de Bolsonaro que compara petistas a usuários de drogas com uso de inteligência artificial 2025-08-19
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Grêmio anuncia a contratação do lateral-direito Marcos Rocha
Política Bancos perdem quase R$ 42 bilhões em valor de mercado após decisão do ministro Flávio Dino
Brasil Bolão leva prêmio de R$ 63 milhões da Mega-Sena
Porto Alegre Aeronave usada pela CIA pousa em Porto Alegre em missão não revelada pelos Estados Unidos
Esporte Presidente da CBF revela que pediu para vetar camisa vermelha da Seleção Brasileira
Mundo Governo Trump diz que vai usar “toda a força” contra Maduro na Venezuela
Economia Ibovespa despenca 2% após decisão de Flávio Dino que pode afetar a Lei Magnitsky; dólar sobe a R$ 5,49
Mundo Governo dos Estados Unidos aceita pedido de consultas do Brasil para negociar tarifaço de Trump na Organização Mundial do Comércio
Porto Alegre Projeto Bota-Fora realiza coleta de resíduos volumosos em cinco comunidades de Porto Alegre nesta quarta
Esporte Torcedores do Santos invadem Centro de Treinamento e cobram Neymar: “Vocês tinham que tomar tapa na cara”
Pode te interessar

Política Ministros do Supremo recusam proposta de bancos para se livrarem de punição americana

Política Supremo se divide sobre ação do ministro Flávio Dino para blindar Alexandre de Moraes, e ala vê falta de firmeza de bancos

Política Decisão do ministro do Supremo Flávio Dino: entenda as dúvidas geradas e como bancos podem ser afetados

Política Bancos perdem quase R$ 42 bilhões em valor de mercado após decisão do ministro Flávio Dino