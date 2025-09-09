Rio Grande do Sul Justiça determina que a prefeitura de Cidreira solucione problemas graves em posto de saúde

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Unidade foi alvo de ação do Ministério Público gaúcho. (Foto: Arquivo/Simers)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta semana, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) determinou que a prefeitura de Cidreira (Litoral Norte) adote providências imediatas para corrigir graves irregularidades sanitárias no Posto Central de Saúde do muinicípio. A decisão atende a um pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público gaúcho (MPRS).

A Promotoria local apresentou laudos técnicos da Vigilância Sanitária e da Defesa Civil que evidenciam a precariedade das instalações, com riscos concretos à saúde da população. Dentre os problemas identificados estão :

– Falhas na esterilização de materiais, sem o controle biológico adequado.

– Ausência de laudo atualizado da qualidade da água.

– Falta de gerador próprio para garantir o fornecimento de energia elétrica.

– Presença de medicamentos vencidos, expostos para uso.

– Equipamentos eletromédicos sem manutenção ou regulagem comprovada.

Prazos

Com base nos argumentos apresentados, a Justiça determinou que a situação seja resolvida em 48 horas (o prazo se encerra nesta quarta-feira, 10 de setembro). Também deve apresentar em no máximo 30 dias um plano detalhado para solução integral das irregularidades e inicie em até 60 dias a implementação das ações previstas no documento.

“A continuidade do funcionamento do posto nas condições atuais representa uma violação direta ao direito constitucional à saúde, expondo a população a riscos diários de contaminação e acidentes”, ressalta o Ministério Público.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/justica-determina-que-a-prefeitura-de-cidreira-solucione-problemas-graves-em-posto-de-saude/

Justiça determina que a prefeitura de Cidreira solucione problemas graves em posto de saúde

2025-09-09