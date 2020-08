Depois de quatro meses com todas as escolas fechadas na cidade, algumas unidades da rede particular voltaram a receber estudantes na segunda-feira (03). Em uma unidade em Jacarepaguá, na Zona Oeste, os alunos tinham a temperatura medida e passavam álcool em gel nas mãos na entrada do local.

As carteiras também estavam afastadas. No entanto, muitos pais se mostraram contrários ao retorno dos filhos às escolas em meio à pandemia de Covid-19.

As aulas nas escolas públicas do Rio de Janeiro não chegaram a ser retomadas.