Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

Humorista, que é réu por estelionato, está morando em área nobre da Grande Florianópolis; decisão é de dezembro do ano passado.

A Justiça do Rio Grande do Sul autorizou o humorista Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, que é réu por estelionato, e está em liberdade provisória, a mudar de estado e passar a morar em Santa Catarina. A decisão é de dezembro do ano passado.

Em nota, o TJRS informou que “o réu Dilson Alves da Silva Neto teve concedida autorização judicial para passar a residir em Santa Catarina. A decisão é de 19/12/24.”

Em novembro do ano passado, Nego Di deixou a Penitenciária de Canoas depois de quatro meses preso.

À época, ele foi solto após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceder um habeas corpus.

O momento em que Nego Di sai pelo portão da Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan) foi registrado em vídeos que viralizaram nas redes sociais.

Na saída, ao ser questionado se tinha algo a dizer, respondeu: “Deus é o maior”.

Em outubro, a Justiça do Rio Grande do Sul havia negado, pela terceira vez, o pedido de liberdade do humorista.

Nego Di estava preso desde julho, e é investigado por estelionato. Ele é acusado de enganar mais de 300 pessoas que compraram produtos pela loja virtual “Tadizuera”, administrada por ele.

Segundo a polícia, as vítimas tiveram prejuízo estimado em mais de R$ 5 milhões.

