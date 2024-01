Economia Justiça dos Estados Unidos aceita pedido de recuperação judicial da Gol

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2024

A medida vale para a companhia e suas subsidiárias. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A medida vale para a companhia e suas subsidiárias. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Tribunal de Falências de Nova York aceitou o pedido de recuperação judicial feito pela Gol. Com a decisão, credores ficam impedidos de obter bens ou propriedades da companhia aérea. A medida também suspende ações contra a empresa.

A Gol anunciou na quinta-feira (25) que entrou com um pedido de reestruturação de dívidas na Justiça dos Estados Unidos por meio do Chapter 11, semelhante à recuperação judicial no Brasil. Pelo processo, a empresa terá acesso a um financiamento de US$ 950 milhões.

De acordo com a Gol, o objetivo do processo é reestruturar suas obrigações financeiras de curto prazo e “fortalecer sua estrutura de capital para ter sustentabilidade no longo prazo”. As dívidas da companhia são estimadas em R$ 20 bilhões.

Apesar do processo, a Gol informou que todos os voos estão operando conforme programado e todas as passagens aéreas e reservas permanecem em vigor. A afirmação foi reforçada pelo CEO da empresa, Celso Ferrer, em entrevista a jornalistas.

De acordo com a companhia, o programa de fidelidade Smiles também não terá alterações e continuará disponível.

Crédito

O crédito será obtido por meio de um grupo de investidores. São membros do Grupo Ad Hoc de Bondholders (investidores que possuem títulos de dívidas) da Abra – holding que controla a Gol –, além de outros Bondholders da Abra.

Pressão

Segundo analistas, a Gol tem números operacionais sólidos diante da boa demanda por viagens aéreas no Brasil. As altas despesas com leasing (contrato de aluguel de aeronaves) e juros, no entanto, têm pressionado seu fluxo de caixa e afetado seu perfil de dívida.

A companhia também enfrentou problemas de capacidade em meio a atrasos nas entregas de aeronaves da Boeing – o que, segundo o presidente-executivo da empresa, impediu que a Gol crescesse no ritmo que gostaria.

Outros causadores da atual situação, segundo a companhia, são os efeitos da pandemia de covid – que elevaram os preços dos combustíveis e influenciaram a desvalorização do real frente ao dólar.

2024-01-27