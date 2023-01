Geral Justiça dos Estados Unidos condena por conspiração quatro membros de grupo extremista que invadiram o Capitólio

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Milhares de apoiadores de Trump atacaram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021. (Foto: Reprodução/YouTube)

Quatro membros do grupo de direita radical Oath Keepers foram condenados por conspiração sediciosa, nesta segunda-feira (23), pela Justiça dos Estados Unidos. Eles se juntam assim ao fundador do grupo, Stewart Rhodes, considerado culpado por um júri de conspiração para manter o então presidente Donald Trump no poder pela força e impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden.

É outra grande vitória para o Departamento de Justiça, que também está tentando garantir condenações por sedição contra o ex-líder dos Proud Boys e quatro associados.

Acusações de conspiração sediciosa raramente são pedidas e ainda mais raramente aceitas. No julgamento de Rhodes, apenas ele e a líder do Florida Oath Keepers, Kelly Meggs, foram considerados culpados do crime, enquanto três associados do grupo foram condenados por acusações de menor peso político.

Joseph Hackett, de 52 anos, Roberto Minuta, de 38, David Moerschel, de 45, e Edward Vallejo, de 64, foram descritos pelos promotores federais como traidores armados e perigosos, e por seus advogados como desafortunados que tropeçaram no caos.

“Eles alegaram estarem envolvidos pela Constituição, mas a pisotearam”, disse o promotor Jeffrey Nestler nas alegações finais. “Eles ignoraram a vontade do povo, mas tiveram a audácia de afirmar que cumpriam o juramento.”

Das quase mil pessoas acusadas de cometer crimes no Capitólio em 6 de janeiro de 2021, apenas 14 foram acusadas de conspiração sediciosa, identificadas pelo Departamento de Justiça não apenas como participantes de uma multidão violenta, mas como líderes usando brutalidade para promover uma conspiração política.

Hackett e Moerschel viajaram da Flórida para a capital americana com Meggs e o seguiram até o Capitólio às 14h38. Minuta estava em um grupo do Oath Keeper separado, fornecendo segurança para o confidente de Trump, Roger Stone, naquela manhã.

Stone se recusou a deixar seu hotel porque os Oath Keepers não podiam garantir a ele acesso ao palco presidencial, segundo o depoimento. Quando o motim começou, Minuta e os outros deixaram Stone e usaram carrinhos de golfe do hotel para chegar ao Capitólio. Eles entraram por volta das 15h15 e foram expulsos alguns minutos depois. Minuta chegou a gritar para os oficiais: “Este é o nosso Capitólio!”

Vallejo viajou com amigos do Arizona. Ele passou a manhã de 6 de janeiro tentando descobrir onde estacionou seu caminhão no dia anterior. Em seguida, o vídeo de vigilância mostra que ele voltou para o Ballston Comfort Inn, onde os Oath Keepers esconderam suas armas. Durante o motim, ele se ofereceu repetidamente por mensagem de texto para entrar como uma “Força de Reação Rápida”.

Após o motim, os membros do Oath Keepers jantaram em Tysons. A princípio, eles estavam planejando os próximos passos, como testemunhou o participante Joe Harrington, como “se preparassem para uma viagem à Disney World”. Então eles souberam que agentes federais estavam procurando por eles. Vários membros acordaram na manhã seguinte e descobriram que seus líderes haviam deixado Washington às pressas.

Os promotores federais alegaram com mais ênfase do que no julgamento anterior que os Oath Keepers chegaram perto de cometer violência mortal. Rhodes lamentou depois de 6 de janeiro por não ter fuzis naquele dia. O promotor assistente dos EUA, Louis Manzo, disse aos jurados que tanto Minuta quanto Vallejo poderiam ter matado legisladores se não tivessem sido dissuadidos pela Polícia do Capitólio em 6 de janeiro e pela Guarda Nacional no dia seguinte.

Por meio de advogados, os réus alegaram que seus motivos e ações, embora tolos, não foram planejados. Eles foram atraídos pelos Oath Keepers não para derrubar o governo, mas para proteção contra os antifascistas, criminosos e restrições cobiçosas que a mídia de direita os levou a temer, argumentaram. Rhodes então os convenceu de que provavelmente receberia ordens diretamente do então presidente Trump para se reunir como uma força de defesa sob a Lei da Insurreição.

“A responsabilidade realmente está nos pés de nossos políticos”, disse o advogado de Moerchel, Scott Weinberg. “O presidente e Stewart Rhodes estavam afirmando que o mundo estava chegando ao fim antes mesmo da eleição.” As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo e The Washington Post e da agência de notícias AP.

