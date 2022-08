Política Justiça Eleitoral aponta que 497 dos 513 deputados federais são candidatos em 2022

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Dos parlamentares, 448 disputam a reeleição e 49 concorrem a um cargo diferente Foto: Roque de Sá/Agência Senado Dos parlamentares, 448 disputam a reeleição e 49 concorrem a um cargo diferente. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado) Foto: Roque de Sá/Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), 497 dos 513 deputados federais serão candidatos na eleição deste ano. Ao todo, 448 deputados federais atualmente em exercício vão concorrer a um novo mandato na Câmara dos Deputados nas eleições de 2 de outubro.

São 389 deputados e 59 deputadas que se buscam a releição. O número de recandidaturas supera o do pleito passado, quando 406 deputados buscaram a reeleição.

Outros 49 deputados disputarão cargos diversos, no Legislativo e no Executivo. Somente 16 parlamentares não se candidataram a nenhum cargo, número inferior ao de 2018, quando 31 deputados decidiram não disputar a eleição.

Os partidos com mais candidatos à reeleição para a Câmara são PL (70), PT (53) e PP, PSD e União Brasil (os três com 44). No total, segundo o TSE, 10.407 candidatos disputam as 513 vagas da Câmara dos Deputados, o que resulta em uma média de 20,3 candidatos por vaga.

No Rio Grande do Sul, 27 dos 31 deputados federais disputam reeleição. Pelo menos quatro assentos serão renovados com certeza na bancada gaúcha na Câmara.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política