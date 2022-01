Rio Grande do Sul Justiça Eleitoral gaúcha retoma o atendimento presencial

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2022

Para ser atendido presencialmente, o eleitor deve seguir os protocolos de prevenção ao coronavírus Foto: TRE-RS/Divulgação Para ser atendido presencialmente, o eleitor deve seguir os protocolos de prevenção ao coronavírus. (Foto: TRE-RS/Divulgação) Foto: TRE-RS/Divulgação

A Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul retomou, na sexta-feira (07), o atendimento presencial nas secretarias, cartórios e Centrais de Atendimento ao Eleitor em todo o Estado.

Durante os meses de janeiro e fevereiro, as unidades das secretarias do TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do RS) têm horário de expediente das 12h às 19h, de segunda a quinta, e das 8h às 15h, nas sextas.

No mesmo período, a CAE (Central de Atendimento ao Eleitor) de Porto Alegre, no Centro da Capital, funciona das 10h às 17h, de segunda a quinta, e das 8h às 15h, nas sextas.

Os demais pontos de atendimento, localizados na Região Metropolitana e no interior do Estado, assim como os respectivos horários de funcionamento, podem ser conferidos no site do TRE-RS.

Para ser atendido presencialmente, o eleitor deve seguir todos os protocolos sanitários, como o uso de máscara e o distanciamento social. A coleta biométrica permanece suspensa, como medida de prevenção ao contágio pela Covid-19.

Todos os serviços disponibilizados pela Justiça Eleitoral, como emissão do primeiro título, revisão do cadastro, mudança de endereço e regularização do título, continuam podendo ser realizados virtualmente no site JE Digital.

