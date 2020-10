Política Justiça Eleitoral inicia processo de carga das urnas em todo o RS

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ao todo, serão preparadas 2.828 urnas. Foto: Vanderlei dos Santos/TRE-RS Ao todo, serão preparadas 2.828 urnas. (Foto: Vanderlei dos Santos/TRE-RES) Foto: Vanderlei dos Santos/TRE-RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta quinta-feira (29), iniciou a preparação das urnas eleitorais para o pleito deste ano, em todo o Estado, informou o TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do RS). Todas as 165 zonas eleitorais devem fazer o carregamento das urnas com os softwares e com os demais dados necessários para o pleno funcionamento das eleições.

Em Porto Alegre o trabalho está sendo feito no depósito onde ficam armazenadas as urnas. A Capital tem dez zonas eleitorais. Ao todo, serão preparadas 2.828 urnas, sendo 2.643 para votação e 185 reservas, destinadas a substituição dos equipamentos que poderão apresentar algum defeito.

A previsão é de que todo o trabalho seja concluído até o dia 9 de novembro.

Cartilhas

Com o objetivo de combater a desinformação durante as Eleições 2020, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o Facebook Brasil e o WhatsApp Inc. disponibilizam cartilhas com informações sobre como candidatos e partidos políticos podem utilizar as ferramentas digitais durante o pleito.

O material explica formas seguras de uso e regras das plataformas, além de trazer aspectos práticos sobre contencioso eleitoral digital nas redes sociais Facebook e Instagram e no aplicativo de mensagens privadas WhatsApp. Também orienta sobre a otimização de recursos digitais das plataformas online, que vão auxiliar na divulgação sobre as campanhas eleitorais.

Além das cartilhas de abordagem para a segurança digital e aspectos práticos de contencioso eleitoral, as empresas disponibilizam outras três publicações: Apresentação sobre anúncios relacionados à política ou Eleições no Brasil, Guia do candidato – Eleições 2020 e Criação e gestão de conteúdo. Nesses documentos, os interessados poderão obter auxílio para o trabalho nas plataformas com dados específicos sobre formatos de postagem, políticas de privacidade e utilização das ferramentas, entre outras.

A parceria com Facebook Brasil e WhatsApp Inc. faz parte de uma série de medidas tomadas pelo TSE para reduzir a desinformação e incentivar a circulação de informações oficiais sobre o processo eleitoral.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política