Mundo Justiça estabelece fiança mínima de 1 milhão de dólares para o policial que ajoelhou no pescoço de George Floyd

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O ex-policial americano Derek Chauvin, acusado do assassinato de George Floyd. (Foto: Handout/Hennepin County Jail/AFP)

Uma fiança de pelo menos um milhão de dólares foi estabelecida nesta segunda-feira (8) na primeira apresentação à justiça do ex-policial americano Derek Chauvin, acusado do assassinato de George Floyd que abalou os Estados Unidos e o mundo.

O ex-agente, de 44 anos, detido em uma prisão de alta segurança do estado de Minnesota, apareceu após o meio-dia em uma roupa de prisioneiro laranja em uma tela de um tribunal em Minneapolis, norte dos Estados Unidos.

Chauvin, que foi filmado em 25 de maio pressionando o joelho contra o pescoço de Floyd por quase nove minutos, até que Floyd, algemado, parou de respirar, foi acusado na semana passada de homicídio em segundo grau, homicídio em terceiro grau e homicídio culposo.

Na breve audiência por videoconferência, a juíza do condado de Hennepin, Jeannice Reding, estabeleceu a fiança de Chauvin em US$ 1 milhão com várias condições, ou US$ 1,25 milhão sem elas, se ele quiser ser libertado antes do julgamento.

Seu advogado, Eric Nelson, não se opôs a essa quantia, que seu cliente provavelmente não poderá pagar.

O cumprimento das condições exigiria que Chauvin entregasse suas armas de fogo, não trabalhasse mais na aplicação da lei ou segurança em qualquer posição, e não tivesse contato com a família de Floyd.

O procurador do Estado, Matthew Frank, solicitou uma fiança elevada, considerando que Chauvin apresenta risco de fuga devido à seriedade das acusações e à forte reação do público ao caso.

As partes concordaram em se reunir em uma próxima audiência em 29 de junho, que abordará os méritos do caso pela primeira vez.

Três outros policiais, que presenciaram a detenção de Floyd, foram detidos e estão sendo processados por cumplicidade. Junto com Chauvin, eles foram demitidos do Departamento de Polícia no dia seguinte à morte do afro-americano.

Em Washington, cerca de vinte parlamentares democratas liderados pela presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e pelo líder da minoria do Senado, Chuck Schumer, se ajoelharam em silêncio por 8 minutos e 46 segundos, o mesmo tempo em que Chauvin imobilizou Floyd.

O tributo, realizado no Emancipation Hall, que homenageia os escravos que ajudaram a erguer o Capitólio, ocorreu antes da apresentação de um projeto de lei que visa “acabar com a brutalidade policial”.

A “Lei para as Práticas Policiais Justas” tem, no entanto, poucas chances de ser aprovada no Senado, onde os republicanos são maioria. E o presidente Donald Trump, que respondeu duramente aos protestos, também não parece favorável a aprová-la.

“LEI E ORDEM, NÃO DESFINANCIEM E ACABEM COM A POLÍCIA. Os democratas radicais de esquerda enlouqueceram!”, escreveu o presidente no Twitter.

“Há uma razão para que haja menos crimes. É porque a lei é aplicada”, disse ele mais tarde durante uma mesa redonda com policiais na Casa Branca.

“Não haverá subfinanciamento, não haverá desmantelamento da polícia”, afirmou.

Em todo o país, dezenas de milhares de pessoas, brancas e negras, unidas contra o racismo e a violência policial, encheram as ruas neste fim de semana de forma pacífica, nos maiores protestos contra o racismo desde a morte de Martin Luther King Jr., em 1968.

Nos seus cartazes, junto com o lema “Black Lives Matter”, havia vários com pedidos pelo fim do financiamento da polícia.

No domingo, o município de Minneapolis prometeu demolir o Departamento de Polícia para refazê-lo completamente, algo que o prefeito Jacob Frey disse à AFP não ser a favor. As informações são da agência de notícias AFP.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo