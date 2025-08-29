Rio Grande do Sul Justiça gaúcha decreta prisão de homem que esfaqueou desafeto político durante jogo de futsal

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Incidente gerou tumulto em ginásio na cidade de Sarandi. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um homem de 50 anos teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça, na cidade gaúcha de Sarandi (Região Noroeste), por tentativa de homicídio durante um partida da Série C do Campeonato Gaúcho de Futsal. O incidente ocorreu em junho, quando o indivíduo atingiu com duas facadas um desafeto político que acompanhava o jogo da arquibancada do Ginásio Pedro de Marco.

A vítima, de 37 anos, foi atacada diante de dezenas de testemunhas. O incidente gerou corre-corre na quadra e nas arquibancadas, mostra uma das câmeras que registravam o duelo entre as equipes da Associação Nanico Futsal (ANF) e União Futebol Clube (UFC). Na origem do crime está uma desavença política relacionada à eleição municipal do ano passado.

Atendido e rapidamente encaminhado a um hospital da região, o torcedor esfaqueado sobreviveu às lesões graves. Mas ainda enfrenta sequelas que inclusive o mantiveram afastado do trabalho por mais de um mês. Assim como o autor do ataque (foragido desde então), ele também possui antecedentes criminais.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), responsável pela denúncia à Justiça. acrescentou três elementos qualificadores (agravantes) ao caso. A lista inclui motivo fútil, uso de recurso de impossibilitou a defesa da vítima e realização de tumulto e violência em evento esportivo – essa última prevista em legislação específica do segmento.

(Marcello Campos)

