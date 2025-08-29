Sábado, 30 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Justiça gaúcha decreta prisão de homem que esfaqueou desafeto político durante jogo de futsal

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Incidente gerou tumulto em ginásio na cidade de Sarandi. (Foto: Reprodução)

Um homem de 50 anos teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça, na cidade gaúcha de Sarandi (Região Noroeste), por tentativa de homicídio durante um partida da Série C do Campeonato Gaúcho de Futsal. O incidente ocorreu em junho, quando o indivíduo atingiu com duas facadas um desafeto político que acompanhava o jogo da arquibancada do Ginásio Pedro de Marco.

A vítima, de 37 anos, foi atacada diante de dezenas de testemunhas. O incidente gerou corre-corre na quadra e nas arquibancadas, mostra uma das câmeras que registravam o duelo entre as equipes da Associação Nanico Futsal (ANF) e União Futebol Clube (UFC). Na origem do crime está uma desavença política relacionada à eleição municipal do ano passado.

Atendido e rapidamente encaminhado a um hospital da região, o torcedor esfaqueado sobreviveu às lesões graves. Mas ainda enfrenta sequelas que inclusive o mantiveram afastado do trabalho por mais de um mês. Assim como o autor do ataque (foragido desde então), ele também possui antecedentes criminais.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), responsável pela denúncia à Justiça. acrescentou três elementos qualificadores (agravantes) ao caso. A lista inclui motivo fútil, uso de recurso de impossibilitou a defesa da vítima e realização de tumulto e violência em evento esportivo – essa última prevista em legislação específica do segmento.

(Marcello Campos)

