Rio Grande do Sul Justiça homologa e declara encerrada recuperação judicial da Ulbra

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O plano modificativo havia sido aprovado pela ampla maioria dos credores no final do ano passado. Foto: Divulgação O plano modificativo havia sido aprovado pela ampla maioria dos credores no final do ano passado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O juiz Alexandre Kosby Boeira, da Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo, homologou o Plano Modificativo de Recuperação Judicial da Aelbra, mantenedora da Ulbra, e declarou encerrada a recuperação judicial da instituição, iniciada em 2019. O plano modificativo havia sido aprovado pela ampla maioria dos credores no final do ano passado.

“Essa decisão judicial vem confirmar e coroar todo o nosso trabalho e empenho nesses dois anos à frente da instituição para salvarmos a Ulbra, que é um verdadeiro patrimônio da sociedade, não apenas gaúcha, mas também brasileira”, diz o presidente da Aelbra, Carlos Melke.

“Sempre afirmei que a Ulbra sairia mais potente da recuperação judicial do que entrou, e hoje isso é uma realidade. Fortalecemos a área de gestão com a criação das superintendências, melhoramos a infraestrutura de nossas unidades, reconquistamos a autonomia universitária, obtivemos a nota máxima na avaliação do MEC e estamos entre as 20 melhores universidades privadas do país, o que confirma a excelência do nosso ensino.”

A última modificação no plano foi feita no final de 2023 e aprovada em dezembro pelos credores. Entre as mudanças estão a retirada da venda do curso de Medicina e a entrada de um banco como sócio. Com isso, o curso de Medicina da Ulbra em Canoas, que existe há quase 30 anos, permanecerá com a Aelbra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/justica-homologa-e-declara-encerrada-recuperacao-judicial-da-ulbra/

Justiça homologa e declara encerrada recuperação judicial da Ulbra

2024-02-09