A decisão do juiz Ricardo Leite, substituto da 10ª Vara Federal de Brasília, considerou que manter a prisão preventiva de Santos e Delgatti Neto durante toda a instrução criminal acarretaria “inevitável excesso de prazo”. Os hackers foram presos em julho de 2019.

As medidas cautelares a que os hackers terão que se submeter em liberdade são: monitoramento eletrônico; proibição de manter contato com quaisquer dos demais réus; proibição de contatar testemunhas e outras pessoas que tenham participação nos fatos apurados; proibição de acessar endereços eletrônicos pela internet, redes sociais, aplicativos de mensagens, exceto para videoconferências e compromissos com a Justiça, o que será fiscalizado pela Polícia Federal.

Relembre o caso

A Operação Spoofing desarticulou o que a Polícia Federal chamou de uma “organização criminosa que praticava crimes cibernéticos”. As investigações apontaram que o grupo acessou contas do aplicativo de mensagem Telegram usadas por autoridades.