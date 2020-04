Notas Brasil Justiça nega que mulher saia de isolamento para alimentar gatos

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

A preocupação com animais não pode se sobrepor aos cuidados com os seres humanos. Com esse entendimento, a Justiça do Distrito Federal negou pedido de associações de proteção aos animais para que uma mulher fosse liberada do isolamento social determinado pelas autoridades de saúde para alimentar um grupo de gatos que vive no Iate Clube de Brasília.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil