Geral Justiça nega revogação de mandado de prisão contra empresário suspeito de agressão e estupro

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

A defesa de Thiago Brennand pretendia derrubar todos os mandados para que ele voltasse ao Brasil sem ser preso. (Foto: Reprodução)

A Justiça negou uma tentativa de revogação de prisão preventiva do herdeiro e empresário Thiago Brennand. A informação foi confirmada nesta terça-feira (11). A defesa dele pretendia derrubar todos os mandados para que ele voltasse ao Brasil sem ser preso e que devolvesse o passaporte e cumprisse medidas cautelares.

O pedido da defesa de Brennand foi feito em ao menos quatro processos, sendo um já negado. Ele é investigado em pelo menos oito crimes, sendo réu em seis deles. Em cinco desses seis casos a Justiça decretou prisão preventiva.

Os advogados alegaram que Thiago foi aos Emirados Árabes a trabalho e que tinha interesse em retornar ao Brasil, se apresentar à Polícia Federal e entregar o passaporte.

No entanto, tentou que o nome dele fosse tirado da Difusão Vermelha da Interpol. Thiago é considerado foragido da Justiça pela polícia e procurado por: agredir uma modelo; tatuar e sequestrar uma segunda mulher; e estuprar uma jovem e uma miss.

O empresário segue nos Emirados Árabes, onde estava desde setembro de 2022, quando o programa Fantástico, da TV Globo, revelou um vídeo de Brennand agredindo uma aluna dentro de uma academia na capital paulista.

Thiago chegou a ser detido em outubro do ano passado nos Emirados Árabes por causa de um dos mandados de prisão, o da agressão à modelo. Mas foi solto no mesmo dia, após pagar fiança, se comprometendo a não deixar o país. O valor pago não foi divulgado. As informações são do portal de notícias G1.

