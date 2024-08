Rio Grande do Sul Justiça revoga prisão de casal investigado por golpes virtuais em Canoas

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

Suspeitos de promover rifas falsas vão cumprir medidas cautelares. A decisão também contou com aval do Ministério Público do Rio Grande do Sul Foto: Divulgação Suspeitos de promover rifas falsas vão cumprir medidas cautelares. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um casal de influenciadores digitais suspeitos de promover golpes na internet teve a prisão preventiva revogada pela Justiça, em Canoas, na Região Metropolitana. Eles vão cumprir medidas cautelares diversas à prisão. A decisão também contou com aval do MPRS (Ministério Público do Rio Grande do Sul).

O fato ocorreu no dia 6 de agosto quando mandados de busca foram cumpridos na casa dos suspeitos e diversos veículos de luxo foram apreendidos.

No entanto, no mesmo dia, o homem foi preso em flagrante por porte ilegal de armas e solto mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 100 mil. A mulher foi liberada após prestar depoimento. Entretanto, no final deste dia, o casal reiniciou uma nova rifa, ofertando um dos carros que foram aprendidos pela polícia, na parte da manhã. Isso fez com que a autoridades policiais pedissem a prisão preventiva de ambos.

O pedido foi acolhido pelo Poder Judiciário e, no dia 9 de agosto, o casal foi detido. Um dia depois, a defesa dos investigados protocolou um pedido de revogação da prisão preventiva.

O MPRS, na mesma data, manifestou-se pelo acolhimento parcial dos pedidos da defesa em razão da ausência de intimação do casal, o que deveria ter ocorrido no dia 6 deste mês, quando houve a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Desta forma, no dia 12 de agosto, o Poder Judiciário revogou a prisão preventiva e restabeleceu as medidas cautelares anteriores. Conforme pedido do promotor de Justiça Tiago Moreira, os passaportes dos dois foram recolhidos, eles passaram a ser monitorados por tornozeleira eletrônica, não podem sair do País, devem ficar em casa no período noturno, não podem entrar em contato com demais investigados, e as redes sociais foram bloqueadas, entre outras medidas.

O promotor ainda destaca que o MPRS também solicitou, e a Justiça deferiu, a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do casal de influenciadores. Por fim, o MPRS informa que não recorrerá da decisão da revogação das preventivas, pois está em consonância com o parecer do dia 10, que reestabeleceu as medidas cautelares.

2024-08-14