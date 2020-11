Magazine Justin Bieber diz que pensava em suicídio no começo da fama por conta de bullying

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Cantor canadense falou sobre a pressão do sucesso no documentário 'Justin Bieber: Next Chapter'. (Foto: Reprodução/Youtube)

Justin Bieber abriu o coração e revelou que teve depressão e pensamentos suicidas em sua adolescência, por conta da pressão da fama e por sofrer bullying. O cantor comentou sobre suas dificuldades com a saúde mental em seu novo documentário, Justin Bieber: Next Chapter.

“Tiveram momentos em que pensei muito em suicídio. Pensava em algo tipo ‘cara, essa dor vai passar algum dia?’. Era tão consistente, a dor era tão consistente. Eu estava sofrendo, então pensava: ‘Prefiro não passar por isso'”, contou ele.

O cantor canadense, atualmente com 26 anos, também disse que sofria com os constantes bullyings que sofria por conta de sua aparência. De acordo com Bieber, os haters diziam que ele “parecia uma menina”.

Scooter Braun, o famoso agente de artistas norte americanos da música foi quem descobriu o cantor aos 13 anos de idade. Com a explosão de sua carreira, ele chegou a experimentar drogas e, então, sua equipe passou a temer por sua vida.

“Eu não tinha ideia de que seria sugado por todas essas coisas. Havia tantas pessoas que eram tão más. Pessoas aleatórias que estavam tipo, ‘Você é péssimo’, ‘Você parece uma garota’. Eu queria me livrar disso e agir como se isso não me incomodasse, mas essas coisas me incomodavam e afetavam como eu agia e como tratava as pessoas”, explicou ele.

O cantor ainda justificou a época em que ficou sob os holofotes por protagonizar polêmicas. “É como um ciclo contínuo de pessoas machucadas, machucando pessoas. Eu era apenas um garoto”.

No documentário, Justin ainda enfatizou a importância de expressar qualquer sentimento de solidão para ajudar a aliviar a tensão que as pessoas colocam sobre si mesmas. “Eu apenas encorajaria as pessoas, tipo, ‘Ei, se você está se sentindo sozinho, fale sobre isso. Diga isso em voz alta.’ Há uma liberdade nisso. Eu poderia ter evitado muita dor.”, disse.

