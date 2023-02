Grêmio Juventude e Grêmio se enfrentam em Caxias do Sul pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Partida ocorre no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Juventude e Grêmio se enfrentam na noite desta quinta-feira (09), às 19h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho.

O Alviverde vem de derrota, a primeira na temporada, em jogo com polêmicas contra o Ypiranga, em Erechim. Desta forma, Papo caiu para o oitavo lugar, com seis pontos, mas apenas dois atrás do G-4.

Já o Tricolor segue com 100% de aproveitamento no ano. No último compromisso, goleou o Aimoré por 3 a 0, na Arena. Com 15 pontos, a equipe tem seis de vantagem para o rival Inter, o segundo colocado.

Provável Juventude: Pegorari; Dani Bolt, Felipe Carvalho, Danilo Boza e Alan Ruschel; Jean Irmer, Mandaca, Émerson Santos e Jadson (Fernando Boldrin); David (Daniel Cruz) e Rodrigo Rodrigues.

Provável Grêmio: Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê, Bitello, Cristaldo e Gabriel Silva (Galdino ou Gustavinho); Luis Suárez.

Arbitragem

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima

Assistente 1: Lucio Beiersdorf Flor

Assistente 2: Andre da Silva Bitencourt

Quarto árbitro: Marcello Ignacio Domingues Neto

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/juventude-e-gremio-se-enfrentam-em-caxias-do-sul-pela-sexta-rodada-do-campeonato-gaucho/

Juventude e Grêmio se enfrentam em Caxias do Sul pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho